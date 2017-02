Opinión 10-02-2017

Jovita Elena Urrutia Olate * 1 de mayo 1920 + 9 de febrero 2016 -Maestra normalista, con un corazón de abuelita

En el camino de la vida, hay un lugar y un tiempo para cada cosa, y por el propio desarrollo de la misma, hay ciclos que se cierran, caminos que concluyen y otros que se inician. Hoy nos detenemos, en esta senda, para honrar el paso de la Profesora Jovita Elena Urrutia Olate, quien ha partido a la tierra prometida. Confieso que la Sra. Jovita fue, de cierto modo, en un silente secreto, la prolongación de mi madre. He querido compartir, este interesante diálogo y recuerdos. Este encuentro se inició con la lectura del discurso despedida para la Sra. Jovita, en septiembre de 1967, escrito por su colega René Recabarren Castillo. Ella escucha atentamente, cada párrafo, y me dice: “bonitas palabras, muy bonitas”. Y sigo mi lectura, con calma e intentando recrear ese momento vivido en la Escuela N° 3 de Linares. Esperé que se perdiera el ruido que ha rodeado mi lectura y le digo: “la querían mucho en su escuela, porque las palabras son muy hermosas”. Ella, sonriente, me señala: “a todas nos querían igual”. Y este diálogo de dos docentes en retiro, me permite obtener algunos datos de la colega, amiga, madre, abuela y bisabuela… Jovita. Elena Urrutia Olate; en complicidad con su hija Marta Rebolledo Urrutia, también docente. Nació en Linares, el 1 de mayo de 1920… pero fue inscrita el 1 de junio del mismo año. Se casa un 24 de diciembre de 1947, en la Parroquia de los Padres Salesianos, con Dartagnan Rebolledo León, de cuya unión nacen: Dartagnan Alberto, Sara Elena, Marta Agustina, Margarita Virginia Eduardo Luis y Ramón Claudio. Tiene 17 nietos y 15 bisnietos. Y mientras conversamos, no pierde su sonrisa. Cuénteme sobre su vocación de ser profesora, le digo. Responde: “Siempre me gustó enseñar. Estudié en la Escuela N° 2 de Linares, luego en el Liceo de Niñas; desde allí a Santiago, en la Escuela Normal N° 2 (mujeres). Había una Escuela Normal N° 1 (varones). “El título me lo entregaron en el Palacio de La Moneda”. La interrumpo: -“¡No le creo, Sra. Jovita!” -“Es verdad, me dice. Me lo entregó la esposa del Presidente. Y a los varones se los entregó el propio Presidente”. (Gabriel González Videla). Se vino a Linares, empezando sus labores de educadora en la Escuela de Niñas N° 2, bajo la dirección de la Srta. Ernestina Cancino -“muy buena directora”, acota- y, posteriormente, en la Escuela N° 3, cuyo director era D. Raúl Loyola. Guarda hermosos momentos de sana convivencia y recuerdos de labores docentes, de sus colegas como Inés y Marta Lucio, Elena Chacón; Filomena Valenzuela. “Siempre tuve los cursos mayores…5° y 6° de primaria. Mi clase preferida era Matemática, y también Ciencias Naturales”. Agrega, como dato importante, y preguntándome porqué anoto todo lo que me dice, que “nunca castigué a un alumno (a), siempre les decía que hicieran sus tareas, poniéndose al día”. Se acuerda de otro hecho importante, que registro… “porque voy a escribirle un homenaje por sus años de trabajo”, le explico. Ella, sonríe espontánea y sinceramente. Con una sonrisa de abuelita. ¿Quiénes eran más estudiosos? ¿Niñas o niños? Sin pensarlo mucho, como en toda la conversación, me dice: “las niñas, muy cumplidoras… y los niños, muy estudiosos” Después de jubilada, le agrego, seguramente se aburría de no hacer sus clases. Comprobamos, por intermedio de su hija Marta -presente en la conversación (y haciendo fotos)- que… “seguía ayudando a sus hijos y a los niños del barrio, que acudían a su casa, para recibir ayuda de la profesora Jovita”. La Escuela, dijo d. René, la recibió como profesora. Radiante, esperanzada, llena de amor por los niños, a quienes les entregó conocimientos, fe en el porvenir, amor al prójimo y otras virtudes, las cuales ella -personalmente- cultivó en su carrera como maestra. Muy pronto comprendió, en sus primeros años de Maestra, que la profesión apostólica que ella eligiera un día no todo eran Rondas y Risas infantiles; vio a sus niños sufrir hambre, frío, vibró al conjuro de las quejas infantiles y trató de ayudar a esos seres que los primeros días de marzo se le entregaban a su cuidado. Trató, como todos los profesores del mundo, de ayudar a sus niños, pues sabemos que los trataba como a sus propios hijos. Los años pasaron lentos, pero inexorablemente. Los años, los días, las horas entregadas a sus alumnos, fueron -tambiéngastando sus energías. Faltarán palabras para reconocer la labor desarrollada por una profesora como la que fue, Sra. Jovita Urrutia. Hoy es un adiós con tristeza, Son los sentimientos de quien compartió con ella su amistad las virtudes que siempre tuvo en lo más recóndito de tu corazón”. (Manuel Quevedo Méndez, nieto adoptivo)