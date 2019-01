Nacional 04-01-2019

Juan Carlos Cruz: Ezzati no va a salir tan luego como quisiéramos

El denunciante de Karadima, Juan Carlos Cruz, planteó en Cooperativa que el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, saldrá "luego" de su puesto, aunque se está buscando a una persona proba para reemplazarlo.

En diálogo con Una Nueva Mañana, Cruz destacó que el papa Francisco "ha echado a varios, le quedan varios por echar (...) en Chile no se ha terminado, que no sorprenda que después de haber estado en la Fiscalía algunos terminarán en la cárcel".

"Vásquez en Punta Arenas, que está todo el caso de los Salesianos, de Rimsky Rojas, de Ricardo Harex (...) tenemos un Ezzati, que obviamente tiene que salir, tenemos a Vargas en Temuco, a Koljatic todavía en Linares, hay muchos", dijo.

"Ezzati va a salir luego, pero no tan luego como quisiéramos, porque el papa no se va a equivocar en nombrar a alguien en Santiago, es demasiado importante", añadió Cruz.

Cruz manifestó que se "va a nombrar un administrador apostólico, que no extrañe que sea alguien extranjero, que no sea un chileno. Le están sacando radiografía, scanner, todo lo que se pueda imaginar, para que sea una persona proba", aunque descartó que sea Jordi Bertomeu.