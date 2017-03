Política 29-03-2017

Juan Castro comienza recolección de firmas para candidatura parlamentaria

Como una forma de buscar el apoyo de la ciudadanía y legitimar su opción para las próximas elecciones parlamentarias, Juan Castro Prieto comenzó la recolección de firmas para ser candidato independiente. En la ocasión, estuvo acompañado de los alcaldes de Talca y Rio Claro, Juan Carlos Díaz y Américo Guajardo.

Específicamente, desde el lunes 27 de marzo y hasta el 31 de mayo, se estarán reuniendo firmas para que el ex edil de Talca durante dos períodos sea candidato a senador por la Región del Maule.

“Los cupos partidarios para las próximas elecciones todavía no están resueltos, por lo que estamos llevando a cabo este proceso con el fin de demostrar que esta candidatura tiene un apoyo ciudadano válido y potente. De alguna forma, estoy asegurando mi cupo en las próximas elecciones, ya que mi intención siempre ha sido trabajar por mi región y demostrar que soy una opción real para representar al Maule y sus intereses en el Senado”, señaló Castro.

La recolección de firmas se llevará a cabo en Notaría Hormazábal de Talca, ubicada en 2 Oriente N 1139, entre 1 Sur y 1 Norte. De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas.

Juan Castro requiere más de 2.200 firmas para ser candidato independiente en la novena circunscripción senatorial. Además, quienes deseen firmar no tienen que estar inscritos en algún partido político y todas las firmas deben ser hechas en una notaría o ante notario público.