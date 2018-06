Política 05-06-2018

Juan Castro: “estoy aprendiendo para ser un buen senador”

A casi tres meses de su estreno en el Congreso Nacional, el senador del Maule, Juan Castro, ha tenido un perfil más bien bajo. De hecho solo ha intervenido en la Sala de Sesiones pocas veces y en una entrevista para la página web del Senado, confesó: “Me estoy preparando para ser un buen senador. Vengo de un mundo muy distinto y he debido estudiar varias cosas, desde lo legislativo hasta como moverme en este edificio”, señaló.

Agregó que ““Acá hay mucha cordialidad. Existe respeto entre todos los senadores. Independiente de las grandes diferencias que tenemos entre sectores. Estamos estudiando, aprendiendo y observando la forma cómo se trabaja. Piensa tú que hace 40 años que no estudiaba, y he tenido que volver a tomar los libros y estudiar. Sé que cuando uno es aplicado y tiene ganas de aprender, lo puede hacer bien”.

Juan Castro integra las comisiones de Agricultura, Obras Públicas y Recursos Hídricos, asistiendo a las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales de Sala, y atendiendo las peticiones de sus electores en su región.