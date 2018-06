Nacional 02-06-2018

Juan Cristóbal Guarello repasa en nuevo libro la fugaz vida de joven revolucionario chileno fallecido en los ‘70

El reciente libro que acaba de publicar Juan Cristóbal Guarello lo involucra, de cierto modo, porque aborda la vida de un evangélico devenido en anarquista revolucionario que mucho antes de morir a sus escasos 24 años fue rescatado por el padre del comunicador, el abogado Fernando Guarello Zegers, del Estadio Chile, lugar donde iba a ser fusilado durante los primeros años de la dictadura militar. En las primeras páginas de «Aldo Marín. Carne de Cañón» (Debate, $13.000), el periodista y comentarista deportivo advierte que en el relato de esta historia intentó intervenir lo menos posible, «con el objetivo de que los hechos hablaran por sí solos», aunque ello no impidió que realizara una reflexión sobre la vida de Aldo Orlando Marín Piñones, un humilde lechero oriundo de Vallenar que militó en la Brigada Elmo Catalán del Partido Socialista y murió el 4 de agosto de 1977 en Italia, cuando trasladaba en un bolso una bomba que él mismo construyó. Su objetivo era atentar contra el diario La Stampa, en Turín. Guarello llegó de tropezón a este personaje hace cinco años, cuando un muchacho llamado Aldo Marín Morales se contactó con Margarita, hermana de Juan Cristóbal, para contarle que el padre de ambos le había salvado la vida al suyo en los turbulentos tiempos del Golpe Militar. En una tarde de invierno de 2013, en el Estadio Nacional, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 y Marín Morales conversaron por primera vez sobre Marín Piñones, y un año más tarde, el también rostro de Canal 13 comenzó a realizar una investigación sobre la enigmática figura del norteño, la que concluyó en marzo de este año. «Me encontré con la desaforada vida de Aldo Marín y la verdad es que es que me pareció una biografía tan interesante, tan terrible, tan trágica, y a la vez tan representativa de una época en la que simplemente me interné y no pude parar hasta avanzar muchísimo», revela Juan Cristóbal a Emol acerca del humilde muchacho que terminó la última etapa de su existencia siendo parte del grupo armado itálico Azione Revolucionaria.