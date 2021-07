Política 04-07-2021

Juan Eduardo Prieto: El líder carismático que asumió en tiempos de pandemia



12 meses han transcurrido desde la llegada del líder regional, quien destacó los proyectos impulsados durante su gestión y reveló los desafíos de ser autoridad durante la pandemia.



Amable, carismático y metódico, antes de iniciar la entrevista, Juan Eduardo Prieto Correa, quien es ingeniero comercial, padre, esposo y fanático de los deportes, recordaba que trabajó tanto en el ámbito privado como público. Y es que, el intendente más joven del país, antes de ser designado, se desempeñaba como seremi de Desarrollo Social y Familia, cargo que lo vinculó con las realidades de los maulinos más vulnerables.



Desde su designación como intendente, ha pasado un año. Su gestión, sin duda, ha estado marcada -entre varios ejes- por la atención a la emergencia sanitaria por el Covid-19, cuyo primer caso se registró en Talca, pocos meses antes de su llegada al sillón de la Intendencia Regional.





INTENDENTE RESPONDE



Antes de preguntarle por su gestión como intendente… ¿Cómo compatibiliza la vida familiar con la de autoridad?



“Mi día comienza muy temprano para trabajar por nuestra región. Es una misión muy importante la que me designó el Presidente Sebastián Piñera cuando me eligió como intendente y en eso, no se puede fallar. Aunque el teléfono casi nunca para de sonar (entre risas), busco tener tiempo de calidad con mis tres hijos Juanito, Manuel y Lucía, y también con mi esposa, a quien le agradezco el apoyo en este rol que hoy día desempeño en tiempos tan complejos por la pandemia”.



La agricultura es la base de nuestra región, ¿Qué hizo durante su gestión en ese eje?



“Sin duda la agricultura maulina no solamente es la base de nuestra región, sino también del país. Impulsamos estudios y diseños (con un convenio de $31.500 millones) para avanzar en los embalses La Jaula de Teno, El Parrón de Hualañé y Rauco, Embalse Ancoa sitio Original, Embalse Río Longaví y Huedque de Cauquenes, y los sistemas de riego río Loncomilla y red de distribución Embalse Empedrado.



En cuanto a APR impulsamos 41 nuevas iniciativas, las que contemplan trabajos durante el año 2021 y que implican un monto de inversión de mil quinientos millones de pesos”.



SALUD



¿Y qué nos deja en salud?



“La pandemia nos enseñó que la inversión en salud es importante y así lo demostramos con el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en la región. Tenemos el Hospital de Curicó (terminado) con una inversión de 204 mil millones de pesos y el de Linares (en construcción) cuyo monto es de 171 mil millones de pesos. A ellos se suman los nuevos hospitales de Parral, Cauquenes y Constitución, cuyas licitaciones fueron adjudicadas.



Asimismo, se incorporarán seis nuevos nuevos Centros de Salud Familiar (Cesfam) para Sagrada Familia, Maule Norte, Curanipe, Oscar Bonilla de Linares, Vichuquén y Rauco. También destaca la aprobación de M$2.423.250 por el Gobierno Regional, para financiamiento del proyecto de conservación de Oncología ambulatoria del Hospital de Talca”.



Asumió en pleno estallido social y en plena emergencia sanitaria ¿Cómo fue la priorización de proyectos?



“Ninguna nación del mundo estaba preparada para la pandemia. Sin embargo, estoy muy contento del trabajo coordinado que se realizó con los alcaldes, consejeros regionales, parlamentarios y seremis. La región tuvo el primer caso de Coronavirus, pero también fue una de las primeras en recibir el cargamento de vacunas, y eso demuestra la capacidad de reponernos.



El estallido social y la situación sanitaria golpearon fuertemente a las familias. Allí llegamos con casi 300 mil cajas de alimentos; llegamos a más de 1 millón de personas con el Ingreso Familiar de Emergencia y atendimos a 70 mil emprendedores en nuestra región a través del Fosis, Sercotec, Sence y Corfo”.



El turismo se vio muy afectado por la pandemia ¿Se pudo avanzar?

“La situación por el Covid-19 no podía dejarnos de brazos cruzados y allí quiero destacar el trabajo público y privado. Así, a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, se impulsó la campaña “Descubre el Maule” cuyas acciones de marketing a través de TV y medios digitales permitieron dar a conocer los principales destinos de la región. Igualmente, otro hito relevante ha sido la aprobación del proyecto “Casa de Fomento y Turismo” por $347.577.558 por parte del Gobierno Regional”.



CONECTIVIDAD REGIONAL

¿La pandemia dejó ver la necesidad de mejorar la oferta y calidad de internet regional en colegios, en las pymes y en los maulinos en general. Qué hizo para mejorar la conectividad?

“Tenemos un inédito proyecto financiado por la Subtel y Gobierno del Maule, que permitirá que la fibra óptica maulina llegue a las 30 comunas por medio de dos vías. La primera financiada a través de Subtel iluminará desde el tendido nacional a 23 comunas maulinas y el segundo se conectará a las otras 7 comunas directamente desde el Océano Pacífico y cruzará por el tendido del Ramal Talca Constitución, entre otras instalaciones, para llegar las empresas y hogares maulinos. Seremos la primera región del país en tener fibra óptica en todas sus comunas”.

PATRIMONIO

La restauración patrimonial ha sido una tarea pendiente desde 2010. ¿Cómo avanza?

“Trabajamos fuertemente. Quiero destacar la restauración del Mercado Central de Talca, cuyo costo de restauración asciende a los $18.049.332 millones. Por otra parte, el Edificio de la Intendencia Regional comenzó a restaurarse con una inversión de $5.992.753 millones.

Asimismo, el Museo O’higginiano, que albergará el patrimonio cultural de la región, está próximo a entregarse. También destacan el Liceo Viejo de Teno, la Escuela Balmaceda de Curicó, la Iglesia Corazón de María en Linares y la Parroquia de Chanco, entre varios otros”.





Proyectos claves que impulsó

- Complejo Penitenciario La Laguna (Avance de 80%).

- Parque Borde Río.

- Avenida Lircay (próximo a entregarse).

- Paso bajo nivel 6 sur.

- Piscina temperada de última generación del Estadio Fiscal de Talca.

- Aprobación de recursos para ampliar el Estadio La Granja de Curicó.

- Moderna remodelación del Estadio de Cauquenes.

- Entrega inédita de recursos para minería del Maule.

- Adquisición de 50 vehículos para Carabineros y próxima aprobación para 20 camionetas más.

- Entrega de 3.500 viviendas.



Todo en un año de gestión.