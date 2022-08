Opinión 05-08-2022

Juan Guillermo Sepúlveda Guzmán *09 de agosto de 1953 +04 de agosto de 2022



Manuel Quevedo





La triste noticia que recibimos, la fría mañana de ayer jueves, indicaba la partida del destacado docente de E. Física y entrenador de voleibol damas, D. Juan Guillermo Sepúlveda Guzmán. Destacado docente en el liceo de Niñas (hoy Comercial), en el Instituto Politécnico e Instituto Linares, todos colegios de nuestra comuna. Como DT del voleibol colegial y comunal, siempre estuvo en los primeros lugares, obteniendo logros con su trabajo tesonero y metódico.

Desde estas líneas, reconocemos y nos adherimos a su familia en el sentimiento de pesar y honramos su memoria y contribución en la educación y el deporte, específicamente en el voleibol damas de nuestra ciudad y el Líster Rossel (hoy Deportes Linares), como dirigente.

Juanito fue profesor, consejero, director técnico de voleibol femenino, director del club Deportes Linares, partícipe en diversas actividades sociales y gremiales. Anfitrión de celebraciones varias, contertulio de cafés y almuerzos, sobre el futbol de Líster Rossel, Deportes Linares, la Universidad de Chile, las damas y sus equipos de voleibol, y ciertamente un buen y mejor amigo.

Juanito inspiraba confianza, no solo porque era franco y directo, o porque se conducía rectamente -y no hay mejor ejemplo que la propia conducta-, sino porque le resultaba imposible actuar con dobleces, pues se delataba inmediatamente, por su cambio de genio.

Daba seguridad, no por su envergadura física y su baja estatura, sino porque enfrentaba las injusticias con vehemencia y no temía arriesgar si se trataba de defender lo que consideraba que era justo.

Pequeño de estatura, pero de una enorme grandeza espiritual y acompañado por un corazón generoso en busca del logro. Su baja estatura la compensaba con su enorme corazón, que reforzaba ese carácter cálido de hijo, padre, esposo y abuelo.

Durante su estadía en el Instituto Linares, donde compartimos como colegas y jugando futbol sala con el equipo de profesores, que generaba estrechos lazos de amistad y de solidaridad entre colegas, con los estudiantes y apoderados. Siempre fue cordial y de amplio diálogo.

Un buen conocedor de los sabores de las combinaciones aromáticas para un buen enguindado. Tenía una paciencia para hacer las mezclas, con la justa medida para que no se fueran a perder o perder el gusto de origen. Puso todo su cariño y empeño en lo que hacía.

Hoy nos embarga un profundo sentimiento de dolor, pero, pensando en su vida, en todo lo valioso que él hizo y en la impronta que nos deja, tenemos un agradecimiento y una paz interior, que nos debiera acompañar -en estos momentos- a sus amigos, colegas y especialmente a su familia, porque Juanito hizo lo correcto y está feliz.

Juan Guillermo, hijo de Juan Ma. Sepúlveda Villar y Elena del Carmen Guzmán Parada, nació en la localidad de Panimávida y fue inscrito en la comuna de Colbún. El año 1986, un día 4 de abril, se une en matrimonio con Nancy Arias Arriagada, formando una generosa familia compuesta por Juan Pablo y Jaime Andrés, sus hijos.

Si Juanito estuviera presente -ahora- con nosotros, seguramente nos alentaría a alegrarnos, a sonreír y a pensar en los bellos recuerdos que tuvimos la suerte de poder compartir; además de mirar la vida con esperanza. Es cierto, nuestro amigo se fue, pero nos queda para siempre su vívido y entrañable recuerdo.

Hasta siempre, Juanito. Misión cumplida; ahora, a descansar por un trabajo bien hecho.