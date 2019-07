Opinión 05-07-2019

Juan Mihovilovich: “La publicidad es un modo de ejercer la dominación mental de las personas” (2))

La autora de la entrevista es Milenka Ruiz Mihovilovich, nieta del escritor Juan Mihovilovich; y cursa el 8° básico de una Escuela primaria de la ciudad de Talca, Chile.

¿Crees que a las nuevas generaciones les afecta todo este universo simbólico propio de la publicidad?

-Por supuesto. La publicidad tiene efectos que son diversos. Por un lado, pretenden captar personas que puedan consumir los productos que esa publicidad vende y para ello utilizan diversos métodos, como, por ejemplo, mensajes subliminales, aquellos que no son captados de modo consciente, sino que se reproducen en la siquis individual de manera indirecta.

Colocar una cajetilla de cigarrillos en una escena de película es un mensaje subliminal que se incorpora en el individuo y lo hace consumir más tarde esa marca, sin que tenga claro el porqué. O también, pueden ser mensajes directos: utilización de personajes de la farándula o actores reconocidos que publiciten específicamente tal o cual producto.

De esa manera hay un mensaje imitativo: consumo aquello porque ese actor al que admiro lo hace. Nuestra televisión farandulera está plagada de esos mensajes, directos o indirectos, y nuestros hijos son los potenciales consumidores de bienes o productos que, en su gran mayoría, son innecesarios para la vida común. Utilizar determinado tipo de crema facial absolutamente prescindible o adquirir cereales de componentes adictivos transgénicos hacen que nuestros hijos vayan cambiando su natural manera de ser. Actúan imitativamente en vez de mirarse a sí mismos conforme a sus necesidades reales y a las de su familia, cualquiera que ella sea.

¿Cómo piensas que han evolucionado los estereotipos de los cuales hablas?

-Han sido introducido en gran medida por los medios de comunicación de masas. Es decir, desde la aparición del cine y la televisión que modificaron sustancialmente la vida moderna durante el siglo XX la sociedad industrial y luego de consumo se introdujo en todas la sociedades del planeta, especialmente aquellas donde el capitalismo y hoy los modelos de sociedad neoliberales, optan por producir objetos en serie, en desarrollar tecnologías avanzadas y cada día más dinámicas y crecientes para “apoderarse” de los gustos y necesidades ficticias de los consumidores.

Vivimos en un mundo donde las imágenes se introducen a cada instante a través de la Tv, cine, internet, y especialmente en el desarrollo indiscriminado de los celulares (lo que obviamente, no es un problema solo juvenil sino general) a través de los cuales los jóvenes de hoy han dejado de percibir el mundo real: su entorno inmediato, la naturaleza, sus relaciones afectivas directas, mediatizándolas a través de mensajes con personas a quienes no conocen, con quienes establecen relaciones circunstanciales creyendo que de ese modo son entendidos o se hacen entender. Este manejo indiscriminado de la tecnología para los fines más bajos e incentivar las pasiones más perversas (utilización y consumo de drogas, entre otros, para una supuesta felicidad pasajera y la consiguiente autodestrucción física y mental) hacen que el joven o la persona humana desnaturalice su condición de ser y estar en el mundo real.

¿Desde dónde crees que nacen estos imaginarios psicológicos y antropológicos que son usados en la publicidad?

-Principalmente del monopolio que ejercen a nivel mundial las denominadas grandes transnacionales, aquellas entidades de orden económico que manipulan a los gobiernos, la economía y la política a niveles insospechados. La utilización del dinero para ejercer esos dominios es de conocimiento público. La corrupción generalizada abarca a casi todas las instituciones del Estado y a través de ellas muchas personas son convencidas que “el tener” es mejor que “el ser”.

Si tomamos por ejemplo la publicidad que utiliza la Coca Cola podremos percibir de qué manera estos estereotipos son introducidos en las mentes juveniles (y también adulto) con la finalidad de que el consumo del producto sea permanente o aumente con los años. Y así en la misma idea se trabaja con los ídolos musicales asociándolos a creaciones de dudosa o nula calidad artística y que se proyectan como modelos a imitar y seguir, y sobre todo a consumir en aras de una supuesta diversión “o pasarlo bien”, con casi nula o poca capacidad de discernimiento sobre la realidad más íntima: el propio yo, la persona, el ser humano que todos llevamos dentro desde nuestro nacimiento.

¿Crees que estas ideas superficiales acerca de la humanidad influyen en la vida estudiantil a nivel nacional?

-De todas maneras. Esos estereotipos que son calcados a nivel mundial traspasan las fronteras y se introducen en la vida estudiantil, modifican sus hábitos, sus conductas, se asocian a la vida fácil, descomprometida con los valores primarios del hombre o de la mujer, con su condición de habitantes únicos del planeta que se habita.

Así se utilizan imágenes que son copiadas por los estudiantes, que los lleva a “imaginar” una realidad lejana como si fuera la propia y tararear canciones que se constituyen en una moda, con ídolos musicales que no pertenecen a su mundo inmediato, ni a sus exigencias estudiantiles, a sus pares o a las estructuras de la vida familiar. Eso produce desconfianzas y genera expectativas que no pueden ser resueltas con lo que se tiene, y se anhela, progresivamente, con acceder a esa realidad lejana, provocando inconformismo, desajuste con su medio, soledad, depresión y angustia por no ser entendido por los demás ni por intentar entenderse a sí mismos.

De allí que los desequilibrios psicológicos sean una constante, no solo en el plano de los jóvenes como receptores y actores de la realidad estudiantil, sino también de los profesores, que no comprenden a cabalidad los cambios que la tecnología y la comunicación han ido ejerciendo en la vida estudiantil común y en sus propias vidas. Un cierto desorden de las responsabilidades, de las exigencias y de las obligaciones que los estudiantes han mediatizado o se han pospuesto en aras de imbuirse de esa “otra realidad” que les otorga esparcimiento y toques de diversión y evasión, pero que no llenan su espiritualidad más profunda.