Política 24-02-2022

Juan Sutil: "Lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional genera inestabilidad"

El líder de la CPC aseguró que los avances del órgano constituyente le inquietan más que los proyectos que pretende llevar adelante el Presidente electo, Gabriel Boric.

"Es ahí donde se están jugando las bases de la institucionalidad del país, y los riesgos que eso puede conllevar son graves", advirtió.



El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, aseveró que le inquieta más el debate de fondo al interior de la Convención Constitucional, que los proyectos que pretende llevar adelante el Presidente electo, Gabriel Boric.

"Creo que el Presidente Boric fue muy claro -por lo menos en Enade- en manifestar la importancia de llegar a esto con amplios acuerdos, y hay que entender que el futuro Gobierno no tiene una mayoría en el Congreso, y tiene que construir las mayorías para lograr aquellos cambios que la sociedad ha pedido", planteó en El Diario de Cooperativa.

En contraste, y apuntando a los resultados de un estudio de Tenemos que Hablar de Chile en el que participaron más de 100 mil personas, "creo que lo que Chile quiere son cambios con cierta gradualidad", y argumentó que "lo que realmente está generando inestabilidad es lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional".

"Es ahí donde se están jugando las bases de la institucionalidad del país, del futuro del país, y los riesgos que eso puede conllevar, y los riesgos son graves, porque los países que pierden institucionalidad, que pierden la capacidad de emprender o de invertir, no se desarrollan, se estancan. Es cosa de ver a Argentina", advirtió.

"EXTREMOS E IDENTITARIOS"

Sutil estimó que "las exigencias por las cuales se habilitó la forma de participar (en la Convención) fueron muchísimo menores, y permitieron que entraran muchos nuevos actores en la discusión, pero esos actores se han ido extremando en sus posiciones, y son además muy identitarios".

El líder del gran empresariado recordó que en su primera visita a la Convención como Mandatario electo, Boric planteó que "la Constitución debía ser escrita de una forma equilibrada, y que no podía ser partisana", lo que a su juicio, es una posición que "no se está viendo hoy día en muchas materias" dentro del órgano constituyente.

A modo de ejemplo, citó iniciativas populares de norma que superaron con creces las 15 mil firmas, y que buscaban establecer el derecho a la educación, el derecho de elegir de los padres, la libertad de consciencia, la libertad de culto, la libertad de emprender, entre otras, que finalmente "no fueron consideradas" por los convencionales.

En definitiva, "me preocupa que en la Convención se generen lineamientos de futuro que puedan producir que el país se estanque, que la Constitución no sea reconocida como de todos, para todos y con todos, y que finalmente sigamos por los próximos 15 o 20 años en la discusión de que la Constitución no representa a un sector amplio de la sociedad".

El presidente de la CPC insistió en que al perder "respeto institucional, lo que pasa es que los países pierden capacidad de inversión y de tener mejores empleos, y pierden la posibilidad de lograr el anhelado desarrollo".