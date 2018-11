Opinión 29-11-2018

Juan Villa Baglietto, hijo del fundador de “El Heraldo” -La ciudad que le vio crecer-

En los primeros años de la República la llegada de inmigrantes italianos fue en pequeña escala; se desarrolló con fuerza entre 1880 y 1930, época en que miles de italianos inmigraron a América. Hombres jóvenes localizados en áreas urbanas -sectores medios- con actividades netamente de comercio, la industria y el ejercicio de las profesiones liberales. En pocas décadas la inmigración italiana se extendió por el país, destacando su accionar en Valparaíso, Concepción y Punta Arenas, donde se constituyen en pilares del desarrollo económico y social.

Los empresarios italianos tuvieron destacada participación en el proceso de industrialización que comenzaba a experimentar el país, destacándose el rubro alimenticio, donde la construcción de modernas fábricas de pastas por los empresarios Augusto Carozzi y Leopoldo Lucchetti, modificó la dieta alimenticia de los chilenos.

A lo largo del siglo XX los inmigrantes italianos y sus descendientes conformaron sólidas redes sociales con fines sociales, solidaridad y defensa de sus costumbres y cultura, originando las tradicionales instituciones de la colonia italiana en Chile. Las nuevas generaciones, los chilenos de padres o abuelos italianos, derivaron en su gran mayoría del comercio a las profesiones liberales, integrándose plenamente a la sociedad chilena.

Nuestra historia local registra a Gatti Gacigaluppo, Villa Schenone, Cameratti Vallejos, Vittone Cassalengo y otros más actuales Mezzano, Bertucci, Pagani,…y algunos más que mi memoria no registra, salvo saber que existe o existió (mis disculpas, si estamos errados) un círculo italiano que viniendo desde la lejana Italia, se avecindaron por estas tierras de Linares, como ocurrió con la familia Villa Schenone.

Lázaro Villa Peragallo y Francesca María Schenone Toriggimo, se establecen en Linares cuando contraen matrimonio (1882). Tuvieron dos hijos, Arturo y Roberto.

Arturo Villa Schenone (*Talca, 1876 +Colbún, 1956) fundador de “El Heraldo”, casado con Ángela Baglietto Calamanno, nacida en Génova; de cuya unión nacen: Arturo, Angela, Adrianna, Carmen, Inés y Juan.

Destaca, Arturo Villa Schenone, por su estilo de trabajo y entusiasmo visionario e inspirador, en la historia de esta tierra huasa. Su vida, testimonio vivo del trabajo tesonero en el municipio, como Alcalde de Linares, en dos períodos y como Intendente.

En el período de la Ley de la Comuna Autónoma, Arturo Villa Schenone fue elegido 1er. Alcalde, para el período 9 mayo 1912 a 14 Septiembre 1913; luego, elegido 2do. Alcalde, desde 17 diciembre 1917 a 6 mayo 1918.

Sirvió el cargo de Intendente de la provincia de Linares, en el período 1943 a 1945. Nombramiento realizado por el Presidente Juan Antonio Ríos Morales.

“El Heraldo” se funda el 29 agosto 1937, un gigante del periodismo linarense; que aún mantiene, día a día, informados a sus lectores. Nació en el seno de la Logia Masónica de Linares “Razón N° 63”; siendo su verdadero fundador e inspirador Arturo Villa Schenone.

Diez años después de fundado, se crea la sociedad comercial Diario “El Heraldo” y la razón social “Empresa Periodística “El Heraldo” Limitada”. Socios de esta empresa periodística, Roberto Villa, Juan P. Rojas del Campo y Manuel J. Ibáñez Ramos.

De visita en Linares, Juan Villa Baglietto, hijo de D. Arturo, recorrió algunos lugares de infancia, recordando los años felices que vivió en esta ciudad. Recuerda su primera casa de Independencia con San Martín, luego la de Constitución (hoy Kurt Möller, entre Freire y San Martín), caminó por Independencia, su plaza, la Iglesia catedral, la alameda; y las dependencias de diario “El Heraldo” compartiendo con su actual director y personal que aquí labora.

Rescatamos su mente lúcida y privilegiada, sano humor, optimista por naturaleza, generoso en conceptos para la ciudad y sus habitantes, pleno de recuerdos en su memoria, con sus 91 años muy bien llevados.

“Jugué básquetbol con “Perico” Zhender y “Sammy” Maldonado…en mi juventud”, es uno de los recuerdos; igualmente tengo en mi memoria a mis profesores, D. Héctor Troncoso, D. Ramón Belmar, en “nuestro Liceo de Manuel Rodríguez con Valentín Letelier” (hoy, inconcluso edificio de la PDI).

“Estoy viendo la palmera y el juramento que hicimos de juntarnos cada año, después de salir del Liceo”…despierta del recuerdo, cuando le decimos que la palmera ya no existe.

Siente en el alma, que esa palmera emblemática -ubicada en el patio ese Liceo-, ya no esté…y nos entrega una pequeña clase para resguardar la salud (evitando las alergias de los plátanos orientales) y el cuidado de otras especies arbóreas, que sí son beneficiosas para el medio ambiente y el ser humano.

Nos acordábamos de algo y D. Juan agregaba una o dos situaciones, incluyendo nombres de quienes fueron partícipes de esas historias de jóvenes de ayer. Recordaba con nostalgia al Obispo Subercaseaux, “hombre muy intelectual, como toda su familia” y al Obispo Moreira, “bueno para el fútbol. Lo veo corriendo detrás de la pelota”.





FOTO: Juan Villa, junto a su sobrino Renato, posando junto al retrato que recuerda a su padre Arturo Villa Schenone, uno de los fundadores de Diario El Heraldo de Linares



(Manuel Quevedo)