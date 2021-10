Social 29-10-2021

Juego del calamar: Edad y madurez para entender sus distintos significados

- La serie que es un fenómeno mundial tiene varias lecturas que no son tan fáciles de interpretar, especialmente para quienes no tienen la edad recomendada para verla.

El Juego del Calamar, es la serie más vista de Netflix con más de 140 millones de espectadores a nivel global y ha generado revuelo por las características de los juegos a los que se someten sus más de 450 participantes. Son personas que por obtener un millonario premio, ya que viven una compleja situación económica, aceptan las reglas de esta competencia que literalmente va eliminando o matando a los perdedores.

Si bien en videojuegos y otras series se exhibe un mayor nivel de violencia, lo que siempre debe ser un llamado de atención a los padres para supervisar a sus hijos, lo cierto es que el Juego del Calamar puede ser visto por jóvenes mayores de 16 años, pero no es recomendable para preadolescentes.

Comprensión crítica

Rodrigo Venegas, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián señala que “es poco probable que la serie pueda generar un daño socioemocional, psicológico o un trauma en niños, niñas y preadolescentes, sino está conectada a experiencias adversas que ya están presentes en sus historias psicosociales”.

No obstante, siempre es importante la orientación de un adulto y respetar las edades recomendadas. Esto tiene que ver con el ciclo de desarrollo y maduración ya que “la serie expone a los usuarios a una serie de lenguajes y contextos que hacen en muchas oportunidades difícil la comprensión crítica sobre todo lo que está pasando”.

“La serie tiene varias capas de lectura partiendo por la más literal y concreta que es lo que está sucediendo en los juegos, pero después hay una crítica social, económica y una relacionada con roles de género y la migración. Además, se expone a los niños y niñas a un nivel de violencia a la cual no están preparados para ver”. dice el psicólogo.

Sin embargo, el académico indica que los niños igual están expuestos a la serie, aunque no la hayan visto, porque existen videos cortos o fragmentos en Youtube o Tik Tok y otras plataformas, además de lo que comentan sus compañeros.

Manejo violencia

Sobre cuánto es lo que creen o no los niños y niños respecto a una ficción, el psicólogo señala que todo depende de la edad que tengan. Además, indica que es poco probable que exista una identificación con los personajes de la serie pese a estar de moda al igual que la replicación de la violencia.

“Los estudios sobre la violencia en videojuegos y televisión en los últimos 30 y 40 años nos plantean que por sí solos no son suficientes para generar daños socioemocionales, aunque podría haber algunos efectos, pero por una acumulación de factores de vulnerabilidad en la persona y a partir de los contextos en los que se desenvuelve”, finaliza Rodrigo Venegas