Opinión 17-08-2022

JUEGOS DE NIÑOS

(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)





Había dos niños, Pedrito y Juanito. Vivían en el mismo barrio y sus familias se conocían toda la vida.

Un día Pedrito le dijo a Juanito que tenían que jugar a las bolitas y que las reglas las pondría él.

Juanito no entendía porqué era que “tenían” que jugar y si él no quería, qué ocurriría. Además que cómo era eso que además el juego tendría reglas impuestas por Pedrito.

Ahí Pedrito le respondió, muy simple Juanito, es que si no aceptas jugar yo te gano y me quedo con tus bolitas, que esa era justamente la primera regla.

Aún sin entender y quizás pecando de ingenuidad Juanito le preguntó a Pedrito que cuáles son entonces las otras reglas.

Pedrito le respondió, bien, habiendo quedado clara la primera regla te digo que la segunda es que si yo te gano no habrá más juego y que la tercera regla será que si por acaso tú me ganas, seguiremos jugando hasta que yo te gane y ahí valdrá la segunda regla, es decir, que no habrá más juegos, todo acabó.

Juanito movió la cabeza, esto no le parecía bien, pero aun así le hizo una última pregunta a Pedrito, con la que pretendió ponerlo en jaque y acabar con sus argumentos. Le dijo, mira Pedrito si yo te gano todas tus bolitas, ya no habrá regla tres, pues cómo vas a seguir jugando si ya no tienes con qué.

Ahí Pedrito esbozó una sonrisa y le dijo, es que espera, no me dejaste acabar, hay una cuarta regla. Si tú me ganas y me llegaras a dejar sin bolitas, muy simples, me tendrás que regalar una parte de las tuyas para que así podamos seguir jugando y divirtiéndonos, o acaso Juanito, ¿nunca oíste hablar de los impuestos?

Juanito aceptó y el juego se efectuará en breve.