Opinión 13-09-2019

Juegos y juguetes tradicionales

La cultura tradicional de los pueblos y su patrimonio, deben ser difundidos para que logren cobrar vigencia, ya que su existencia y vitalidad dependen de la constancia de sus cultores, por ello, una de las tareas del adulto es aportar en la formación de los niños y niñas, lograr que comprendan las distintas manifestaciones culturales y los aportes que se han hecho, contribuyendo al desarrollo del ser humano.



Es clave que los niños desde muy pequeños se apropien de su cultura, que se sientan parte de ella, herederos de un patrimonio único y trascendente, que contribuye significativamente a la formación de su identidad y autoestima.



Permitir que se involucren con su medio cultural, con la preservación del patrimonio material e inmaterial, la identificación de hechos e hitos relevantes de su barrio, de su comuna, de su Región y de su país, les ayudará a identificarse, reconocer y vivenciar su existencia.





Jugar es innato y esencial, ya que da la oportunidad de desarrollarse en lo físico, psíquico y social. Por ejemplo, se desarrolla la coordinación, la apropiación del espacio, el equilibrio, las diferentes destrezas motoras gruesas y fina. Ayuda a desarrollar la creatividad, la resolución de problemas, es un medio para que aprenda reglas y un comportamiento social, le facilita la inserción en un marco social.



En este sentido, es relevante que el adulto tenga presente algunas consideraciones frente al juego, como proporcionar los espacios, elementos y tiempos de juego, parta que los hijos(as) puedan explorar, crear, inventar, imaginar, fantasear y sobre sentir placer y diversión e incluso, liberar angustias, deseos insatisfechos y/o temores. El juego no es infértil, el niño(a) no juega por jugar, siempre está adquiriendo una experiencia, un aprendizaje y/o puliendo sus habilidades y destrezas. Que no se sienta reprimido, que molesta, libre para de ensuciarse, correr, saltar, rodar, trepar, gritar, desordenar…



El adulto es evidentemente un modelo de referencia para los más pequeños en cuestión de prolongar la vida útil de los desechos de una casa. ¡No todo es basura!, la reutilización conlleva también a una cultura ecológica, el sacar provecho a lo desechable puede dar paso a la comprensión de la importancia del reciclado, el cuidado del entorno y la naturaleza. Hábito de gran beneficio para nuestro planeta.



Los recursos reutilizables, son medios para experimentar sin límites, pueden favorecer habilidades y destrezas, permiten la libre manipulación y experimentación, desarrollar la creatividad e imaginación. La garantía mayor que brindan estos recursos desechables, es qué, si se destruyen se reemplazan evitando la frustración en el menor.

En casa los recursos son de fácil recolección, de bajo costo y de utilización infalibles, el niño(a) agrega la imaginación, creando los más interesantes juguetes, y en esta fecha, se pueden elaborar juegos tradicionales como emboques, trompos, volantines, remolinos, tarros-sancos, la rana, palitroques, tambor, entre tantos otros.



Entre los materiales que se pueden utilizar están los envases de plástico como botellas, envases de yogurt, cajas de leche, potes de manjar. También sirven los tarros, la lana, palos de helados, CD ’s, lápices, cajas de cartón, papel de diario, afiches y revistas, vasos y platos de cartón o plástico, chapas, tapas, lazos o cuerdas… ¡Sólo hace falta creatividad, para la confección!





(Dra. Sandra Castro Berna, Académica de la Escuela de Educación Parvularia. Universidad Católica del Maule)