Nacional 20-02-2018

Juez Carroza indaga más de 500 casos de niños adoptados por extranjeros en los años 70 y 80

Un peritaje encargado por el magistrado a un conjunto de documentos incautados a una asistente social develó una red de adopciones de niños cuyas madres estaban en situación de vulnerabilidad. El reporte detalla destinos -la gran mayoría llegó a Estados Unidos-, pagos por esas adopciones y enumera diversas irregularidades. Carroza investiga si en algunos casos hubo sustracción de menores.

“Querida Telma. Tengo algunos antecedentes del caso. La verdad es que el teléfono parece intervenido, por lo que no me atrevo a hablar mucho y ojalá tú me envíes unas letritas también, porque me preocupa, en especial no quisiera dar ninguna seña de la niña, ni hora de viaje, ni medio por fono, no sea que la intercepten como a Ruth. Bueno, hace mucho que ella deseaba entregar la niña y venía cuando yo no estaba, por lo que yo creí que se había desistido. Es una niña”. Esta es una carta enviada en 1983 a Telma Uribe (96 años), en la que una de las colaboradoras de esta asistente social le relataba las dificultades para sacar a una menor del país hacia Estados Unidos. Actualmente, no hay registro de la menor en Chile. Ni su nombre, ni quiénes son sus padres biológicos. Este documento estaba en un kárdex en el domicilio de Uribe. Pero no era el único: esta mujer, que durante las décadas del 70 y 80 tuvo una activa vinculación con diversos organismos internacionales que facilitaban adopciones a familias extranjeras, guardaba un extenso archivo con el pasado de 579 niños chilenos dados en adopción entre 1950 y 2001. De esos, 525 los acogieron familias extranjeras, la mayoría de EE.UU., donde llegaron 432. Perú fue el segundo destino, con 27 casos.

Esa carta, más 351 carpetas, ocho cuadernos de campo, cuatro archivadores y cinco agendas fueron encontrados e incautados por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI a Telma Uribe el año pasado. ¿La razón?: su rol es clave para la indagatoria por presuntas adopciones irregulares de menores que lleva adelante el ministro en visita Mario Carroza. El magistrado tiene un margen de acción circunscrito que va desde 1973 hasta 1990, por lo que del total de menores, 488 están dentro de ese período. Uribe fue interrogada en 2017 y está en calidad de inculpada.

El proceso, que Carroza comenzó con un número limitado de querellas que denunciaban la sustracción de hijos, se amplió a cerca de 500 casos a raíz de un informe elaborado por María Cecilia Erazo, quien es una asistente social y abogada de la UC que ejerce funciones de perito judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. Erazo analizó el kárdex de Telma Uribe.



En su informe, la abogada explica que Chile no tuvo hasta 1988 un marco legal para regular estas adopciones a países extranjeros. El sistema que se ocupaba consistía en acreditar judicialmente que un niño se encontraba en situación de abandono por sus padres y que los solicitantes tenían las condiciones para el cuidado y protección del menor. “Al ser realizado en forma voluntaria, no existió mayor cuestionamiento por parte de tribunales respecto de la temática”, señala el documento, al que accedió La Tercera.

De los 525 niños que fueron adoptados en el exterior, la indagación constató la existencia de 494 informes, 94% del total, destinados a obtener judicialmente la “tuición y autorización de salida del país”.

De acuerdo a los casos analizados, hubo 460 madres que entregaron un niño; 24, a dos menores; cuatro madres entregaron a tres hijos, y una, a cuatro. En cuanto a las familias, hubo 388 con una adopción, 88 con dos y cinco que recibieron tres menores.

Si bien era un desincentivo retractarse porque había que renunciar a esos incentivos económicos, los registros dan cuenta de casos en que madres se arrepintieron y sus hijos les fueron devueltos.