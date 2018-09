Deporte 28-09-2018

Jugador Eliacer Pérez también abandonó la tienda albirroja

Además, el timonel linarense aclaró salida de los jugadores Saldaña y Barrera

Convengamos que no ha sido una semana tranquila en Deportes Linares. Todavía quedan los ecos de la derrota del partido ante Rengo. Aunque algunos quieren dar vuelta la página y enfocarse en lo que viene, pero no podemos dejar pasar lo que esta ocurriendo en los albirrojos. No es normal que faltando seis fechas para el término del torneo donde todavía hay algunas posibilidades, dependiendo eso sí de otros resultados, se produzca una evaluación por parte ni siquiera del entrenador, sino que de los dirigentes linarenses que finiquitaron por bajo rendimiento a los jugadores Edgar Saldaña y Johann Barrera. Ahora nos llamó la atención la salida del linarense Eliacer Pérez, quien dio un paso al costado. Una determinación que no compartimos, pero la respetamos por parte del jugador. Una ausencia importante porque fuimos testigos como Eliacer se entregaba en los entrenamientos y en los partidos. Nos llama la atención que no se pudo hacer nada por retenerlo, por lo menos hasta el final del campeonato.

Por eso era fundamental que el presidente albirrojo, Marco Álvarez nos contara su versión en torno a la partida de estos jugadores. Al respecto, indicó: “nosotros durante todo el año tenemos la capacidad como dirigentes de evaluar a los jugadores, esto es fútbol, y ninguno de los jugadores Saldaña ni Barrera, tuvieron el rendimiento que nosotros esperábamos; ninguno de los dos pudo capitalizar todo su talento y la regularidad que habían tenido en los clubes anteriores, lo que nos obligó a tomar la decisión de que no continuaran en el plantel”.

El timonel fue claro también al manifestar que no se descartan otras salidas de jugadores del plantel, porque todos los acuerdos se toman pensando en el club. Además, aclaró que si el equipo no logra clasificar a la liguilla “será responsabilidad nuestra, por no haber tomado las determinaciones antes”.

En torno al por qué se realizó esta evaluación después de la derrota con Rengo, manifestó “creo que nunca en Deportes Linares, se habían tomado medidas drásticas. Es bueno hacer memoria, el año 2015-2016 hubo actos de indisciplina de jugadores y cuerpo técnico que no fueron sancionados por el directorio de la época, por eso creemos que nosotros tenemos la facultad para tomar determinaciones que son pensando solamente en la institución. Por lo tanto, contamos con todo el respaldo de la asamblea y son situaciones normales que viven los equipos del fútbol chileno”.

¿RENUNCIA DEL TÉCNICO?

Otro de los temas que abordó el timonel fue la probable salida del deté Rubén Martínez, tras un diálogo que se produjo una vez finalizado en el partido con Rengo y que el estratega reafirmara: “la verdad es que Rubén estaba bastante molesto con el desempeño de los jugadores. Creo que dominar todo el partido y tener el 80% del dominio del balón no refleja lo que se vivió en la cancha. Hay que dejar en claro que el técnico actual no formó el plantel, tomó un “fierro muy caliente” tras la salida de Manuel González. Nuestro objetivo siempre fue clasificar a la liguilla final desde el principio de torneo. Le hemos pedido al técnico que en lo que queda de la recta final del campeonato, pudiésemos ver a todos los jugadores de la mejor forma para tomar la evaluación si son aptos o no para que el próximo año sigan en la institución, por lo tanto, todos tendrán su oportunidad”.

CONTRA VIENTO Y MAREA

Para el duelo que esta programado para mañana desde las 17:30 horas, el técnico Rubén Martínez, tiene claro los “once” que ingresarán vistiendo la camiseta albirroja donde la ausencia obligada será Alejandro Fariña, quien fue expulsado en el duelo frente a Rengo. Sumamos también al jugador Eliacer Pérez, quien también abandonó la institución- según indicó- por motivos personales. Con todas estas dificultades, los “toros” enfrentarán a uno de los líderes, Limache, con: David Pérez, Marco Arriagada, Javier Parra, Bastián Irribarra, Diego Fuentes, Mauricio Iturra, Matías Parra, Lucas Mondaca, Cristian Monsalve, Felipe Tenorio y Julio Castro.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo