Deporte 21-12-2016

Jugador linarense nominado a la Selección Chilena Sub 20

El técnico de la Selección Chilena Sub 20, Héctor Robles, convocó a 34 jugadores para el ciclo de entrenamientos de esta semana en el Complejo Deportivo Quilín en la ruta de preparación para el Sudamericano Sub 20 de Ecuador 2017.

Entre ellos figura el futbolista de la provincia de Linares, Iván Morales Bravo, que actualmente pertenece a los registros de Colo-Colo.

Iván Andrés Morales Bravo, nació un 29 de julio de 1999 en Linares, juega de delantero y pertenece a la sub 17 de Colo-Colo.



Pudo haber dejado el fútbol en 2014 por el fallecimiento de su padre, cuando él estaba en la sub 16, pero no lo hizo y siguió entregando lo mejor de sí.



Ese mismo año dio una entrevista al portal oficial del club mencionando que su sueño era debutar y retirarse en el cacique. “Nada me puede quitar el sueño de debutar en Colo-Colo, jugar en Colo-Colo, salir a Europa y retirarme en Colo-Colo.”

El futbolista fue descubierto por el ex futbolista y actual entrenador Atilio Tapia, a los 12 años, cuando participaba en la Escuela Oficial de Colo-Colo en Linares. Posteriormente se hizo la gestión para que pasara al club albo.