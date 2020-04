Deporte 09-04-2020

Jugadores albirrojos exigen su sueldo y cortaron todo diálogo con Gabriel Artigues

- No hay dinero para cumplir con los compromisos económicos

La pandemia del Covid-19, no ha tenido piedad con los clubes del fútbol chileno. Deportes Linares vive actualmente una realidad crítica en estos momentos, incluso los jugadores se han quejado que la Corporación que preside Gabriel Artigues, brilla por su ausencia. Duras criticas entregó el capitán de los albirrojos Bastián Irribarra, en el programa “Deporte en Acción” de Radio Ancoa: “estamos decepcionados del actual Gerente, porque ni siquiera ha dado la cara, ha perdido toda credibilidad, por eso estamos dialogando con el actual presidente Marco Álvarez, para tratar de solucionar la problemática que estamos viviendo. A esto se suma los inconvenientes anteriores con compañeros que ni siquiera estaban inscritos en el club y fueron presentados en la noche albirroja”.

De acuerdo a informaciones que fueron vertidas en ese espacio deportivo, se les quiere cancelar el mes de marzo, en dos cuotas, para después despachar a los jugadores, hasta que vuelva el campeonato. El drama está en que el plantel no acepta esta medida porque ellos firmaron un contrato.

Una de las posibilidades era la Ley de protección del empleo, donde equipos de la Primera B, están recurriendo a este sistema, pero lamentablemente y para variar los jugadores albirrojos no pueden incorporarse a este seguro de cesantía, donde la diferencia del sueldo la paga el club, el problema esta en que se deben tener 6 meses de cotizaciones y no los dos meses que tienen los jugadores linarenses.

Todos los jugadores han manifestado que ya perdieron la confianza en Gabriel Artigues: “no nos da la confianza, ya que prácticamente nos dejó solos y ahora nos entenderemos con Marcos Álvarez.

Sin duda que la reflexión es clara ¿qué pasó con la Sociedad Anónima, los dueños en gran porcentaje del club que literalmente desaparecieron del mapa? Fuentes ligadas al interior del club, agregaron que no hay un peso en estos momentos para cumplir con los compromisos, pero están trabajando para tratar de solucionar el impasse con los jugadores ya que el díálogo con Artigues definitivamente está quebrado.

Esta claro que la crisis del Coronavirus golpea al fútbol chileno, un claro ejemplo es el equipo de Ñublense de Chillán que se acogió al seguro de desempleo. Una puerta que podrían seguir otros clubes, del balompié nacional, aunque el SIFUT, manifestó que “los dineros del CDF, se están entregando a pesar de la contingencia sanitaria que se vive en esta pandemia que se vive producto del Covid-19”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo