Deporte 22-11-2020

Jugadores albirrojos finalizaron cuarentena por casos positivos de Covid- 19



Mañana se realizarán exámenes para regresar a los entrenamientos la próxima semana

Sin mayores complicaciones fueron los once días y fracción que debieron pasar guardados los jugadores albirrojos, sumando también en una cuarentena preventiva al cuerpo técnico y dirigentes linarenses.

Mauricio Loyola, presidente de los albirrojos, dijo que “comenzaremos la semana con reuniones con la ANFP y Seremi de Salud, para ver cuáles son los pasos a seguir en el retorno a la actividad profesional y por supuesto los entrenamientos. Vamos a tener dos casas para los jugadores para evitar el contacto estrecho entre ellos. Hemos estado sanitizando, respetando todas medidas sanitarias, para no volver a caer en esto porque nos perjudicó bastante. Este fin de semana no hay futbol, porque ya finalizó la primera rueda y la próxima tampoco habrá por las elecciones de primarias. Por eso deberíamos estar de vuelta a la cancha, jugando nuestro partido, calculamos el día 4 de diciembre, porque no nos olvidemos que una vez finalizada la cuarentena la ANFP, te da una semana más para que el equipo se prepare y vuelva a disputar el torneo. Son tres los encuentros que están pendientes y deberíamos ponernos al día. Los jugadores a través de zoom estuvieron realizando en sus casas y residencias sanitarias, algunos ejercicios físicos que estuvieron a cargo del cuerpo técnico, pero no será fácil la vuelta, habrá que comenzar prácticamente de cero”.

Los jugadores deberán someterse este lunes a exámenes de PCR y es de esperar que salgan negativos para volver con la “pelotita” y cumplir con los duelos ante los equipos de Lautaro de Buin, Colchagua y General Velásquez.

Uno de los episodios hermosos y emotivos, que se vivió en la semana aniversario, porque a pesar de la situación de pandemia, se realizó una visita con los protocolos sanitarios correspondientes a Luis Gavilán, que agradeció el gesto que tuvieron dirigentes y socios del “Depo”.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo