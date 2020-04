Deporte 03-04-2020

Jugadores albirrojos molestos con la dirigencia de Deportes Linares





El club también emitió declaración pública



El primer roce en temporada de cuarentena vivió el equipo linarense. La situación fue denunciada por el jugador Gonzalo Flores, portero que proviene de la Universidad de Chile y que acusó una falta de abandono de la institución, responsabilizando de esta situación al Gerente Gabriel Artigues, como lo expresó en un medio periodístico: “cuando llegué al Club hablé con Gabriel (Artigues) y le dije que me venía con mi familia a Linares. Él se comprometió a darme un préstamo para pagar el mes de arriendo y el de garantía. Después me lo descontaría del sueldo. Tengo mensajes y fotos de eso. Inclusive él se comprometió a pagárselo a la dueña de casa el 10 de marzo y hasta el día de hoy no paga nada. La señora me esperó, pero ya me comunicó que me tenía que ir, así que me vuelvo a Santiago”.

Es más, a Flores, se le sumó otro problema, pensando ya en la vuelta a la capital del país: “Estoy viendo ahora el tema del flete que me sale 300 mil pesos, que estoy seguro que Gabriel (Artigues) no me lo pagará. Estoy viendo donde conseguir ese dinero y también el del mes de arriendo que tengo que pagarle a la señora de la casa”. Tenia otro pensamiento de Artigues.

Por su parte Cristian Iturra, ex Rangers de Talca, uno de los jugadores complicados por el tema de que su préstamo no fue cursado, manifestó que ”me dijeron que no se pudo concretar por el tema de que lo habían citado a cierto día y no asistieron. Luego pasó el tema de la suspensión del campeonato por el tema del virus. No sé por qué no me avisaron antes, entonces uno encuentra todo esto un poco raro. Uno es consciente que le falta experiencia a la gente que maneja esto, le hace mal a la institución. Los dirigentes de Rangers me dijeron que estuviera tranquilo, porque ellos verán mi situación. Lamentablemente triste por este tipo de situaciones y bastante molesto. No sé qué pasara conmigo después de esta emergencia sanitaria”. El otro jugador que tambien esta viviendo este calvario es Kevin Mellado.

Lo que es criticable de la corporación es la forma en que se actúa y se maneja, porque no olvidar que son personas. Quizás valorar el hecho de que se pagara el mes de marzo, a pesar de no haber ingresos. Una situación que ya se había presentado con dos jugadores, que habían sido anunciados por las redes como nuevos refuerzos. Fue el caso de Ronaldo Correa y Javier Parra, o sea ya había antecedentes del actuar de la dirigencia.

El club emitió un comunicado de prensa, en la cual aclaran los puntos que se entregan en esta nota.





“El Club de Deportes Linares Informa a sus socios, hinchas, medios de comunicación, seguidores y la comunidad, lo siguiente:



Como es sabido, la pandemia por la presencia COVID-19, llevó a la ANFP a cancelar del Torneo de Fútbol Profesional de 1ra A y 1ra B, dejando suspendido el inicio del Torneo de la Segunda Profesional, división donde nuestro club se iba a estrenar en la presente temporada.



La decisión de suspender el inicio de la Segunda Profesional ha generado gran incertidumbre en nuestra institución, al igual que el resto de los clubes que forman parte de esta división, especialmente porque dependíamos del inicio del torneo para generar ingresos y poder cumplir con nuestras responsabilidades financieras, siendo la principal el pago de remuneraciones de nuestros jugadores, cuerpo técnico y funcionarios.



Pese a lo anterior, nuestro directorio realizó una propuesta a todos quienes forman parte del Club, que nos permitirá cumplir con el 100% de los compromisos pactados, inclusive, hasta el mes de marzo.

El directorio trabaja en una propuesta responsable que nos permita funcionar en los próximos meses donde, de acuerdo a lo proyectado por las autoridades políticas y sanitarias, no podrán realizarse espectáculos masivos, por lo que será imposible que se

inicie el campeonato de Segunda División y, por ende, ingresos para el Club.



Nuestro club manifiesta de esta forma, su intención de cumplir con los compromisos pactados con sus jugadores, cuerpo técnico y funcionarios, dentro de las posibilidades que la crisis pandémica mundial lo permitan.

El club además manifiesta su intención de cumplir con sus compromisos pactados con

sus jugadores, pero cuando la crisis y las autoridades publicas mundiales y nacionales lo permitan.

De la misma forma, el directorio no descarta que, si no hay apoyo financiero de las instituciones encargadas de administrar el fútbol profesional chileno, en el mediano plazo tome otros caminos que le permitan cumplir con sus obligaciones y para

mantenerse en el profesionalismo.



Cabe aclarar que los ingresos de nuestra institución están compuestos en 30% por los sponsors, los cuales han manifestado su intención de no continuar su apoyo económico si se suspende el campeonato oficial; un 40% por concepto de recaudación, lo que no



se ha podido generar por no haberse iniciado el campeonato; y en un 30% con aportes propios, los que son recibidos en la medida que exista competencia y la llamada industria del fútbol esté funcionando.



Entendemos que el escenario es complejo, y con ello imposible que podamos garantizar que nuestro club siga funcionando normalmente, asumiendo los costos mensuales (especialmente en remuneraciones) que ello implica, aún más para la propuesta deportiva que levantamos para la temporada 2020. De hecho, es muy probable que muchos clubes de esta división no soporten el embate y quiebren prontamente.



Por otra parte, nuestra institución desea manifestarse respecto de la información que circula en un medio escrito regional y algunos medios digitales, que hacen referencia a que el arquero juvenil de Deportes Linares, Gonzalo Flores, estaría molesto porque el Club no habría pagado el arriendo de su casa. Sobre lo anterior informamos que, nuestra institución, por política interna, nunca asumió compromisos de alquiler de casas con él y con ningún jugador del plantel. Lo que sí, el jugador nos solicitó un préstamo para arrendar una casa y nosotros, producto de la contingencia, desgraciadamente no pudimos concretarlo. Lamentamos que, con la sola intención de haber ayudado a un jugador, se haya generado una controversia que llegó a los medios de comunicación, sin haber consultado sobre el particular a la institución acusada. De todas formas, ya tomamos contacto con el jugador, por lo que la situación fue aclarada.



Terminamos haciendo un llamado para que tanto la ANFP como el SIFUP, busquen una solución real, rápida y expedita para enfrentar la difícil situación financiera en la que se encuentran los equipos de la Segunda División. Creemos que, ante la adversidad y el escenario de crisis, se abre una oportunidad histórica de reestructurar el fútbol chileno y así responder a una problemática que, desde su inicio, sólo ha generado desigualdad entre las divisiones profesionales del balompié nacional”.







