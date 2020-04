Deporte 28-04-2020

Jugadores albirrojos Se aburrieron de esperar y quieren que los reciba el alcalde Mario Meza



Dieron a conocer una declaración pública en la que los dardos apuntan directamente a Gabriel Artigues

Los jugadores de Deportes Linares Unido, cansados de esperar y que los sigan tramitando, emitieron una declaración pública con especial énfasis a los linarenses y a la opinión en general que señala textualmente lo siguiente: “ante la situación en la que nos encontramos actualmente la cual nos tiene muy preocupados a nosotros y a nuestras familias desde el 17 de marzo, día en que el señor Gabriel Artigues concurrió a nuestro lugar de entrenamiento para informarnos que teníamos que dejar de entrenar debido a la Pandemia, que se está viviendo. Posteriormente, cada integrante del plantel ha seguido entrenando, de forma individual, mediante pautas de entrenamiento que nos brinda nuestro cuerpo técnico, sabedores que el rendimiento deportivo depende en buena forma del estado físico, por lo cual nunca se ha dejado de entrenar, mostrando gran sentido de responsabilidad y profesionalismo a la espera que se reanuden las actividades de forma normal.

Intentando saber que sucedería con nuestros salarios a partir de la fecha citada (17 de marzo), el señor Artigues, nos manifestó que él no se podía comprometer a pagar y que veía muy difícil esa situación, generando en todos nosotros mucha incertidumbre, preocupación y desazón.

El 30 de marzo, Artigues nos hace llegar una propuesta, la que consistía en pagar el salario del mes de marzo en dos cuotas, una en el mes de abril y la otra en mayo, y que, a partir de abril, no se pagarían más los sueldos hasta que se reanudara el fútbol, siempre y cuando vuelva la actividad futbolística con público. Sin dejarnos otra opción, nos dice también, que, si no aceptamos esta propuesta los futbolistas quedarían desvinculados de toda relación con el club y dueños de sus derechos federativos y económicos. Esta propuesta fue rechazada por el plantel, ya que la veíamos muy injusta, autoritaria y sin preocuparse que dejaba el club sin futbolistas.

El día 31 de marzo, el plantel representado por nuestros tres capitanes envió un correo a los presidentes del club y de la SADP, solicitando una reunión con los dirigentes de la misma, para llegar a un acuerdo de cómo se pagaría el mes de marzo y tratar de buscar una solución durante los meses que no hubiese fútbol. Aún seguimos esperando la respuesta a dicho correo.

El día 17 de abril, se pagó el 60% del salario de marzo, quedando comprometidos a abonar el resto a fin de mes, es decir, terminaron pagando como el Sr Artigues lo quería desde un principio.

Estamos cansados de que el Sr Artigues, haga de nuestro dinero lo que a él se le antoje. Desde el año pasado, se vienen repitiendo irregularidades con nuestro dinero, por ejemplo: pagando siempre los salarios fuera de fecha y en varias cuotas, o debiéndonos premios (aún nos debe la mitad de un premio doble que nos prometió el año pasado si le ganábamos a Deportes Limache).

Este año desde febrero que sigue cometiendo las mismas irregularidades que no debería cometer ningún dirigente y que se deberían investigar por el club y la SADP, como, por ejemplo, hacer uso del dinero de un futbolista del plantel, cuando ese dinero se lo había dado otro club al Sr Artigues, para que éste se lo diera al futbolista, cosa que no ocurrió en su debido momento.

Por lo tanto, queremos enfatizar de manera rotunda y con el mayor de los respetos, que no queremos seguir teniendo relación alguna con el Gerente, Gabriel Artigues, debido a su falta de sensibilidad, empatía y a las constantes mentiras y engaños, a la nos hemos visto sometidos durante todo este tiempo por su persona.

Ante todo, lo expuesto y habiendo transcurrido 24 días de nuestra solicitud de reunión y no tener respuesta alguna, queremos reunirnos con el alcalde de la comuna de Linares, personalmente y contarle en detalle nuestra situación y las irregularidades que se han cometido.

Es importante que los aficionados sepan que estamos deseosos de defender los colores del club y representar a la ciudad de Linares en este año 2020 e intentar seguir dándole alegrías con nuestro esfuerzo y así poder retribuir el inmenso cariño y apoyo que siempre nos han brindado.

Esperando sepan comprender nuestra preocupación, nos despedimos atentamente, Plantel Profesional de Deportes Linares Unido”.



