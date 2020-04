Jugando a las adivinanzas

Opinión 12-04-2020

Jugar en estos días de encierro a las adivinanzas, hurgando acerca del futuro mediato o inmediato que nos espera, es un ejercicio tan inútil como atractivo.

Oscar Wilde dicen que dijo: " si quieres hacer sonreír a Dios... cuéntale de tus planes"... Otra vez también habría dicho: " cuando los dioses nos quieren castigar...se limitan a acceder a nuestros deseos "... Cuanto imaginamos y planificamos muy rara vez se cumple; y, cuanto deseamos y pedimos, rara vez resulta ser aquello que de verdad más nos convenía haber conseguido.

No obstante, el juego de adivinar nuestros futuros es a pesar de todo atractivo. De allí la vieja popularidad de que gozan magos, adivinos, tarotistas, veedores de líneas de las manos o bolas de cristal. Grandes reyes, emperadores, dictadores, zares, gobernantes de todas las clases, personas de gran fortuna, han recurrido en su momento al dictado de brujos y brujas tratando de presagiar los movimientos siempre veleidosos de sus estrellas.

En medio de la gran crisis humana de estos días - quizás si una de las más extensas y misteriosas conocidas - era inevitable que algunos adivinos locales y mundiales hicieran su aparición en el escenario público, a través de los diferentes medios de comunicación.

Varios de estos magos-adivinos - no indicaremos quienes para no provocar al sino del destino - ostentan grados científicos o intelectuales apreciables, otorgados por universidades o centros de estudio de nivel.

En resumen, estos magos se dividen en dos grandes partidos de la imaginación : de una parte, están los que anuncian que mañana "nada será igual" ; y, de otra, quienes señalan que, a pesar de todo, "todo volverá a ser, más o menos, igual que siempre" cuando todo el padecimiento actual haya pasado.

Los primeros piensan que el presente será aleccionador y enmendador de rumbos; los segundos, creen que la naturaleza humana jamás cambia y que, las asustadas promesas de nuevas conductas serán pronto olvidadas y, una y otra vez, la humanidad volverá a tropezar con las mismas piedras. Existen, pues, magos idealistas y realistas.

Desde otro ángulo, se advierte que los magos- adivinos, para mantener en pie su condición (de la que no es ajeno el provecho), solo tienen dos opciones para apostar con sus opiniones: una consiste en poner la ficha en lo que ellos mismos quisieran que llegue a ocurrir, es decir, manifiestan creer que sucederá lo que ellos desean íntimamente que suceda; la otra apuesta, algo más vivaracha y lucrativa , decide apostar por un futuro como lo querría la mayoría de crédulos que los oyen, leen o siguen. Diríase que los magos-adivinos son, en este sentido, auténticos políticos.

Pero ... ¿ quién sabe realmente cómo serán nuestras formas de vida cuando el peligro se haya alejado y aquello que llamamos "normalidad" vuelva a reinar ?...

Lo más probable es que tanto las apuestas idealistas como las realistas (más o menos lo mismo que decir las optimistas y las pesimistas) - tengan ambas su parte de razón.

La memoria humana es extremadamente frágil y cuando los días de tinieblas pasen al olvido, las personas volverán a recorrer sus viejos caminos, sin recordar por mucho tiempo las lecciones del terrible episodio.

Empero, existirá también un corto número de mentes abiertas que predicarán en el desierto de la inconsciencia generalizada, recordando sin grandes éxitos los propósitos de enmienda que en la angustia de estos momentos nos prometimos.

Ahora bien, una adivinanza del futuro que nos aguarda en la puerta tiene ya una respuesta cierta: a la ola del tsunami viral que nos inunda sobrevendrá otra inmediata, y esta será la ola del tsunami económico que ya nos está arrastrando mar afuera y adentro con efectos tanto o más devastadores que la primera.

Con todo el mundo paralizado, sin mayores trabajos que los de emergencia ... ¿ de qué vamos a vivir los ocho mil millones de personas que hoy existen sobre la tierra ?...

Naciones Unidas considera que, en diez años más, la población mundial alcanzará a unos 9.000 millones de personas, y que llegará a 10.000 millones en el 2050.

No se necesita ser mago ni adivino para gritar: ! Ahora y en adelante será necesario trabajar muchísimo, ahorrar cuánto más se pueda y vivir del modo más sobrio conocido !...

Bien decía una viejita campesina: " con cama y comida segura... yo no necesito rogar a nadie"...





Luis Valentín Ferrada V.