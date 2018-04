Opinión 26-04-2018

Jugando a ser Dioses por un momento (Parte 1)

Si a usted, ser humano inteligente y creativo; se le da la tarea o tiene la posibilidad de diseñar y crear una nueva forma de vida, dispuesta en un nuevo espacio y un nuevo tiempo, ¿qué es lo que haría? ¿cómo lo orientaría su intelecto en la concreción de esta labor?

Partamos desde cero. Lo primero necesario es el espacio físico y el tiempo, un lugar en el cual esta nueva forma de vida pueda subsistir. Los seres biológicos que crearemos necesitan de un lugar que les brinde lo necesario para mantenerse con vida ya que nuestro propósito es la reproducción y perpetuidad de ellos. Entonces juntamos los materiales necesarios y formamos con nuestras propias manos un planeta, con tierras fértiles y aptas para la aparición de alimentos, la construcción de refugios y que sustente la expansión de la rasa. Junto a la tierra ha de estar el agua que fluye, riega y nutre al planeta, además este elemento será vital para el bienestar de nuestras nuevas formas de vida. Junto a la tierra y el agua ha de estar el aire que posibilita la respiración de estos seres vivos. Agregaremos a la tierra, el agua, y el aire, un tanto de calor y luz provenientes de un sol y una luna particular que regulen los tiempos. La interacción y el equilibrio entre todos estos elementos fundamentales permitirán la propuesta de un ambiente y entorno apto para la aparición y el mantenimiento de la vida que hemos de crear.

Una vez listos el espacio y el tiempo, nos dispondremos a la creación de esta obra maestra que ha de ser nuestra nueva forma de vida. Como somos seres inteligentes, racionales y creativos; nuestra creación ha de responder y corresponder a nuestras capacidades y habilidades superiores. No podríamos crear a seres sin la capacidad de cambio o transformación, sin posibilidad de desarrollo y sin la habilidad de interactuar con los elementos de su entorno para crear otros nuevos y extender el abanico de posibilidades a decenas, cientos o miles. Criaturas sin movimiento y sin algún grado de inteligencia no aprovecharían las posibilidades que les sugiere el abundante planeta que les hemos creado. Lo rico y pletórico de nuestro planeta está en directa correspondencia a la capacidad de trabajo y valoración estética que deben poseer nuestras nuevas formas de vida. ¿Por qué habríamos de disponer de abundancia y belleza sin seres que la posean y disfruten de ella? Por lo tanto los seres que residan en nuestro planeta han de relacionarse simbióticamente con él, manipularlo con la inteligencia necesaria como para hacer de él una fuente de recursos, un refugio y finalmente un hogar.



Para materializar tal relación ser/entorno, criatura/planeta; para lograr la correspondencia recursos/trabajo y trabajo/vida; hemos de dotar a nuestras formas de vida con sensorialidad. La capacidad sensorial les facilitará la manipulación y la valoración cuantitativa/cualitativa de su entorno conociendo formas, pesos, texturas, olores, gustos y colores. Sin embargo la sensorialidad sólo representa el puente por el cual transitan las pequeñas estructuras de información y por lo tanto nos es necesario integrar a nuestra forma de vida un cerebro, una maravillosa y magistral máquina en la cual converja toda la información y sea desentrañada, descifrada, vinculada y articulada para así llegar a la comprensión del mundo. Sentir y entender, sensación y comprensión ligadas una a la otras en el cuerpo y espíritu de un solo Ser, de una sola criatura viviente. Pareciera que todo aparte del cuerpo sensorial y el cerebro, es accesorio, pues del cerebro se desprende la mente y de la mente el espíritu.

Entonces y hasta este punto tenemos a un ser viviente con un cuerpo biológico/nervioso que le permite el transporte de información sensorial y un cerebro químico/eléctrico que le posibilita descifrar y comprender tal información. Esta comprensión le permite además la manipulación concreta y la valoración de los datos; una valoración que puede ser afectiva, estética y hasta espiritual. Hemos creado en consecuencia a un ser que más allá de su nivel vegetativo; tiene la asombrosa capacidad y habilidad racional/creativa; un ser que desprende y trasciende más allá de las fronteras de su cuerpo. No dependerá de nosotros en absoluto, únicamente le daremos esta tierra y este cielo, sólo le regalaremos el aliento de vida y luego nos retiraremos. Ya no le seremos necesarios ni útiles pues con su cuerpo y su mente han de lograr su desarrollo y autonomía. Aprenderán de sí mismos y del ambiente, se agruparán y organizarán en tribus, pueblos y ciudades; diseñarán diversos artefactos para su trabajo y su confort; se arrastrarán, caminarán, correrán y al final volarán con el ansia de descubrir y explorar nuevos mundos.

Pero muy probablemente en algún momento incierto desvíen el camino, se desvirtúen sus pensamientos y sinuosas se vuelvan sus acciones. Quizás sea el mismo conocimiento que posean, su bendición y maldición. Descubrirán la relatividad, la reversibilidad y la dualidad del todo: grande/pequeño, dulce/amargo, vida/muerte, construcción/destrucción, luz/oscuridad, verdad/falsedad… el bien versus el mal. Cuando aquel transitar de ida y vuelta, cuando aquella doble vía del conocimiento es descubierta por el paladar de la curiosidad…puede esta criatura desorientarse, profundizar en los senderos de lo bueno o lo malo.



Es el riesgo que correremos con este nuevo ser que hemos creado, un ser potencialmente constructivo o destructivo. Sin nuestra orientación constante, la realidad sociocultural que crearán será caótica, una mezcla efervescente de las más diversas y contradictorias emociones, acciones y pensamientos.

Pero será interesante ver a que puerto han de llegar, cuál será la consecuencia final de todas sus acciones.

Boris Albert. Filósofo y Psicopedagogo

