Nacional 12-08-2018

Julian Elfenbein habla sobre su éxito en “Pasapalabra”: “Durará un rato no más, como todo”

El prime de la señal de Turner Chile, está yendo cuatro veces por semana y, en lo que va del mes de julio, su promedio de rating supera los 16 puntos. Aunque podría parecer excesivo ir tantos días al aire, lo cierto es que el espacio sigue obteniendo buenos resultados. Elfenbein, quien es pieza fundamental del programa, se ha ganado la aceptación del público y ha regresado en grande a la pantalla chica tras un receso de dos años. Pese a estar en un buen momento, el periodista de profesión prefiere tomarlo con calma. En entrevista con la revista Sábado, el animador declaró que se toma el éxito “muy tranquilamente”, y que sabe que esto “durará un rato nomás, como todo”. “Me está yendo el descueve ahora, pero sé que en uno o en tres años más no me van a llamar para entrevistarme y la gente no me va a decir ni hola”, expresó, añadiendo que son sus “experiencia de vida” las que hacen que hoy en día “no me vuelva loco con los éxitos ni cuando me echan”. En la entrevista que dio al suplemento de El Mercurio, se detalla que Elfenbein llegó a “Pasapalabra” después de haber rechazado otras propuestas de CHV, entre las que se encontraba una versión nueva y más lúdica de “SQP”. Cuando aceptó la opción del programa de concursos, señaló que lo hizo pensando en un período de tres meses, que fue el tiempo por el que firmó contrato. Ahora el trato se prolongó por tres años.