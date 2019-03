Crónica 09-03-2019

Julie Pelicand Médico francesa valora labor en apoyo de niños con diabetes tipo 1

La especialista en esta patología viaja cada tres meses a Curicó para atender a los pacientes en las dependencias de la Universidad Católica del Maule, demostración del espíritu de servicio de la Escuela de Enfermería.

Un fuerte compromiso social, afectivo y académico ha mantenido desde hace casi tres años la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule (UCM), sede Curicó, con las familias con niños con diabetes tipo 1.

Dentro de las gestiones que ha realizado el plantel fue traer a la especialista francesa Julie Pelicand, quien está radicada en Chile hace seis años, y atiende a pacientes en diversos lugares de América Latina, además de otros como Francia y Canadá a través de internet. Su especialidad es la educación terapéutica del paciente, un concepto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que surgió en los años 80 y que está muy desarrollado en Europa.

Hoy, a tres años de su labor en Curicó, la Dra. Pelicand hace una positiva evaluación del trabajo realizado.

“Se ha podido apoyar y educar a más de 50 familias por las atenciones que realicé desde 2016 cada tres meses hasta hoy. Siento que realmente el mejor resultado es que varias familias se empoderaron del seguimiento y del control de la diabetes de sus hijas e hijos. Cada vez que volvía, sentía que habían avanzado, entendido más, venían con preguntas, dudas a contestar y manejaban mejor la condición de sus hijos”, destacó.

Y agregó que “Estoy muy contenta de lo que se ha armado en Curicó y mi deseo es que cada familia de cada región, de cada país, tenga esa posibilidad de entender y manejar para poder buscar ayuda y apoyo al momento que se requiere. Que nadie se quede solo, desesperado, pensando que no hay solución. Tener diabetes no es una fatalidad, es un proceso que empuja a sobrepasarse, a empoderarse y seguir adelante”.

ROL ACADÉMICO

La especialista destacó la importante gestión que ha realizado la Escuela de Enfermería de al UCM –acreditada por 6 años- para ir en ayuda de las familias, no solo facilitando espacios, sino también en las capacitaciones de sus estudiantes en este tipo de patologías y formando a las familias mediante la organización de seminarios y talleres.

“La Escuela ha sido y es el fundamento de lo que empezó en 2016. Sin la Escuela, no sé si habría sido posible. En relación con mis atenciones, a nivel logístico y apoyo práctico. También sé que hay intención de entregar conocimientos y realizar talleres con las familias”, recalcó.