Crónica 14-02-2020

JUNAEB reitera el llamado a los estudiantes a regularizar su tarjeta TNE



La institución hace un llamado a todos los estudiantes que ingresen a la Educación Superior, o de niveles básico y medio que estén en condiciones de requerirla a acercarse a las oficinas TNE para tramitar su nueva tarjeta durante vacaciones.



Junaeb reitera a los y las estudiantes que aún no han realizado el trámite y que este año ingresan por primera vez a la educación superior, o que cursarán 5° año básico o 1° año medio y que estén en condiciones de tramitar su tarjeta de movilización, a acercarse a los puntos de atención en las oficinas TNE y generar el trámite de toma de fotografía.

Jaime Tohá, Director Nacional de Junaeb, indicó que “invitamos a todos los estudiantes que cambian de ciclo educacional y que deban tramitar su nueva TNE a que lo realicen en las siguientes direcciones en la región del Maule: 3 Sur con 1 Poniente en Talca, Argomedo 239 en Curicó, Manuel Rodríguez 580 en Linares y Antonio Varas 345 en Cauquenes. También, les recordamos que estamos atendiendo durante todo el verano y que su tarjeta actual tiene vigencia hasta el 31 de mayo”.

La Tarjeta Nacional Estudiantil tiene cobertura universal durante los 365 días del año, las 24 horas del día. Es un apoyo que proporciona el Estado, específicamente para el transporte, cuyo objetivo es facilitar la permanencia de los estudiantes de educación básica, media y superior en el sistema educacional.

Educación superior: no es necesario estar matriculado para toma de foto

En el caso de la Educación Superior, una de las mayores dudas es si se requiere estar matriculado para iniciar el trámite. Frente a ello, la autoridad regional aclara que “no es necesaria la matrícula para tomarse la foto. Si aún no sabes dónde vas a estudiar, o si tienes dudas de si entrar o no este año a la educación superior, es mejor tomarse la foto, trámite que es totalmente gratuito y que puedes realizar en todo Chile. Luego de estar matriculados los estudiantes deberán acercarse a los departamentos de asuntos estudiantiles de sus casas de estudio, quienes les entregarán la información necesaria para la obtención de su TNE”.

Otro punto para destacar es el caso de las instituciones de educación superior con matrícula online. En este caso, se recomienda preguntar en la institución si la matrícula considera o no el trámite TNE, evitando inconvenientes una vez que comience el año académico.

La oficina TNE atenderá durante todo el verano y realiza trámites para los estudiantes de captura fotográfica, revalidación y reposición de la tarjeta y/o bloqueo en caso de pérdida y robo. El detalle de los puntos de atención y otras informaciones está disponible en www.tne.cl