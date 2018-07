Crónica 19-07-2018

Junta de Vigilancia del Río Longaví termina ciclo de reuniones con autoridades para explicar alcances de nuevo Embalse

El objetivo es conseguir la aprobación del estudio de factibilidad del proyecto que beneficiaría a regantes de Longaví, Retiro y Parral.

Directores de la Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes (JVRL) terminaron un ciclo de reuniones con distintas autoridades para explicar los positivos alcances que tendría un nuevo embalse para la zona y así solicitar formalmente el apoyo de cada uno de ellos para la aprobación del estudio de factibilidad de un nuevo embalse.

El último en este ciclo fue el Senador Álvaro Elizalde, quien aseguró que apoyaría el proyecto, comentando que “en primer lugar, quiero felicitar el trabajo que realizan y además señalar la importancia de tener un Embalse para el desarrollo de las actividades agrícolas para las tres comunas. Desafortunadamente, no se cuenta con una infraestructura que esté acorde a las necesidades de agua y de ahí la importancia de avanzar en el proyecto de construcción que permita aumentar el número de hectáreas que puedan ser regadas y de esa forma, generar dinamismo económico para la zona”.

Así mismo, como miembro de la Comisión de Agricultura del Senado, Elizalde aseguró que en ese contexto trabajará para comprometer a los integrantes de la comisión para apoyar este proyecto, pues “me parece que es positivo e imprescindible, no se puede seguir postergando, ya que es fundamental para potenciar el dinamismo agrícola y económico en la zona”.

Por su parte, el Presidente de la JVRL, Máximo Correa, comentó que esta es la última reunión que se realiza con autoridades, la que le dio buena impresión por el ánimo de apoyo al estudio de factibilidad para un nuevo embalse. “Es importante porque esto favorece a tres comunas y tener el compromiso de que se va a preocupar del tema es muy válido”, puntualiza el Director.

ZONA DE ESCASEZ HÍDRICA EN LA REGIÓN

A mediados de este mes, se decretó zona de escasez hídrica a 22 comunas del Maule, en las que está Longaví, Retiro y Parral. Esto, para tomar medidas en la falta de agua potable para algunos sectores y para poder ir en ayuda directa de agricultores que se vean afectados por la necesidad de riego.

A pesar de ello, el Presidente del Directorio de la JVLR asegura que hasta el minuto no hay complicación, pues el año se ha catalogado como normal, diciendo que “tenemos esperanzas que de aquí en adelante empiecen las lluvias. Hasta el momento, el Embalse Bullileo está medio, con 32 millones de metros cúbicos, aun así el llamado siempre es a la precaución, los agricultores debemos estar atentos”.