Crónica 29-09-2020

Junta Directiva de la UTalca aprobó el cierre de la Facultad de Ciencias Forestales



La secretaria general de la casa de estudios maulina, Isabel Hernández, explicó que “la universidad tiene un compromiso con las personas y por lo tanto procurará la reasignación de funcionarios no académicos y garantizará a sus alumnos la correcta conclusión su proceso formativo”.



Resguardando la situación de los estudiantes, la Junta Directiva de la Universidad de Talca aprobó – de manera unánime- el cierre de la Facultad de Ciencias Forestales, manteniendo el funcionamiento de la Escuela de Ingeniería Forestal, que actualmente tiene 16 estudiantes y una dotación de 19 personas.

El presidente de la Junta Directiva de la institución maulina, Alejandro Ferreiro, explicó que esta decisión “es una medida que se adopta para concluir un proceso iniciado el 2015 con el cierre de la matrícula nueva en Ingeniería Forestal, debido a que la demanda por estudiar dicha carrera disminuyó significativamente en Chile, no ahora, sino hace ya bastante tiempo”.

Además, Ferreiro explicó que “esta decisión es un acto de responsabilidad como universidad pública y es consecuencia también de la autorregulación que cabe a una institución que tiene 6 años de acreditación y que tiene que tomar las decisiones que correspondan para ir adecuando su estructura a su misión y a las respuestas que la sociedad va exigiendo”.

De acuerdo con lo informado por la secretaria general de la U. de Talca, Isabel Hernández, “la universidad tiene un compromiso con las personas y, por lo tanto, procurará la reasignación de los funcionarios no académicos y garantizará a sus alumnos la correcta conclusión de su proceso formativo”.

La secretaria general explicó que otro elemento que se consideró al adoptar la medida es que las cifras y resultados académicos, y en materia de investigación, de la Facultad están bajo el promedio del resto de la universidad y no son acordes con una institución acreditada por 6 años. Esto debido a la reducida cantidad de publicaciones, a la alta tasa de deserción de estudiantes y largos procesos de titulación.



REALIDAD DE LA CARRERA

El escaso y cada vez menor interés de los jóvenes por estudiar Ingeniería Forestal data desde hace más de una década, debido a la reducción del campo laboral y mermada empleabilidad de la misma.

Según estadísticas del Ministerio de Educación, ya en el año 2009 el interés por estudiar dicha carrera disminuyó 47%. Y de acuerdo con la información publicada por el Colegio de Ingenieros de Chile, en 2003 la matrícula en el país era de 623 estudiantes y en 2020 esa cifra llegó solo a 123 alumnos.