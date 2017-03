Política 14-03-2017

Junta Nacional de la DC ratificó candidatura presidencial de Goic

La junta nacional de la Democracia Cristiana ratificó la candidatura presidencial de la senadora y presidenta de la falange, Carolina Goic. En la ocasión estuvo acompañada del último ex presidente de la colectividad, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

La titular de la DC aprovechó la ocasión para llamar a un trabajo mancomunado en la agrupación oficialista: "Sin unidad, sin que estemos todos juntos, no es viable ninguna candidatura demócrata cristiana".

Aclaró que "la descentralización es una gran prioridad estando en el gobierno (...) No existe ninguna razón para que sea en Santiago donde se define el futuro de las regiones".

Gobierno anuncia querellas por ataques incendiarios en la zona de la Araucanía



La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, a tres años de mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, destacó que “estamos muy contentos y orgullosos, porque vamos cumpliendo con los compromisos que asumimos al iniciar su mandato, como la “Reforma Educacional, con el fin al copago, el término de la selección, la gratuidad en la educación superior…”, entre otros.

En otra materia, sobre el ataque incendiario en una empresa de transportes ubicada en la Región de La Araucanía, la vocera Narváez condenó el hecho, señalando que “lo consideramos de la máxima gravedad”.

Adelantó que el Ministerio del Interior se querellará y que sus autoridades tienen “toda la disposición para conversar con los actores de la región, que legítimamente se sienten preocupados por este hecho”, y agregó que el Gobierno contribuirá con todo lo que se requiera para esclarecer estos hechos”.