Nacional 08-12-2018

Junto a Patricio Aylwin y Volodia Teitelboim: U. de Chile destaca a Kel Calderón como ex alumna importante

Una galería de 50 ex alumnos destacados de Derecho trae el libro "Tradición de Excelencia, Pluralismo y Visión de Futuro" que lanzó la Universidad de Chile para promover la carrera.

Dentro de los nombres destaca los ex Presidentes Patricio Aylwin y Ricardo Lagos; el ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán; el Premio Nacional de Literatura Volodia Teitelboim; el comentarista Pedro Carcuro, entre diversas personalidades.

Y el nombre que más generó sorpresa es el de Raquel Calderón. La egresada de Derecho fue presentada en este texto como "cantante y actriz".

Kel obtuvo grandes notas a la hora de egresar de la Universidad de Chile, siendo destacada como una alumna ejemplar.

Otro nombre que aparece es Álvaro Escobar, el actual conductor de "Rojo" en TVN.