Opinión 20-12-2020

JUNTOS Y EN EQUIPO ¡VAMOS AL JARDÍN!





La pandemia que afecta al mundo desde principios de este año ha significado también un inmenso desafío para la educación. En el nivel educativo que lideramos, tenemos a equipos educativos y familias usuarias que se reinventaron y reforzaron su trabajo, para que las niñas y niños pudieran mantener sus procesos pedagógicos aún a distancia. Ellos ya saben y están convencidos de cuán importante es la educación parvularia en la vida de todo niño y niña, ¿pero tú, también lo sabes?

Sabemos que el panorama actual está lleno de miedos e incertidumbre. Es complejo instaurar promesas frente al funcionamiento de nuestros centros educativos, puesto que la cotidianeidad actual rebosa dinamismo y, literalmente, nadie sabe lo que puede pasar mañana. Me corrijo, porque sí hay una cosa que sabemos y muy bien: la educación parvularia es el nivel educativo más importante, y haremos todos los esfuerzos para que los procesos pedagógicos no se detengan, aún en este escenario.

Considerando todos los protocolos sanitarios dispuestos por las autoridades de Gobierno, iniciamos nuestra Campaña de Inscripción 2021: “Yo Quiero ir al jardín”, dirigida a las familias con niños y niñas entre 0 a 4 años que pertenezcan al 60% más vulnerable de la población de acuerdo con el tramo de corte del Registro Social de Hogares. Este proceso finaliza el próximo 30 de diciembre a las 17:30 hrs y se realiza a través del Sistema de Inscripción Online disponible en www.junji.gob.cl accediendo al botón “Postula a tu Jardín”.

Ahora viene una pregunta clave, pues después de 50 años de historia, bien sabemos que el paso “de la casa al jardín”, es un hito importantísimo y lleno de temores para todas las familias y, ¿cómo no podría serlo, aún más, después de todo lo vivido este 2020? Es por ello, que estamos abiertos a resolver todas las dudas y consultas sobre este proceso y sobre los posibles escenarios en que funcionaremos el próximo año. Para aquello, disponemos de nuestro Sistema Integral de Información Ciudadana (SIAC), donde pueden resolver todas sus dudas llamando a los teléfonos 712516018 o 712516082.

nuestro compromiso con cada uno de los párvulos que asisten a nuestras unidades educativas se mantiene inquebrantable y, este año más que nunca, queremos que se sumen a nuestra campaña de inscripción, puesto que -y seremos reiterativos- los primeros años de vida son trascendentales en el desarrollo de todo ser humano y no podemos perder la oportunidad de acompañarlos en una etapa tan crucial.

Si continúa la pandemia, continuaremos con atención educativa mixta. Como familias usuarias, y excepcionalmente en el contexto de Covid-19, tendrán la posibilidad de elegir la modalidad de atención de su hija o hijo. Si es a distancia, continuaremos tal como lo hemos hecho gran parte de este año: innovando y sacando todo el máximo provecho posible para -a través de plataformas digitales- seguir aprendiendo juntos; si es presencial, cuyo retorno gradual estará determinado por la Seremi de Salud de cada región, como JUNJI estamos continuamente actualizando y trabajando en un plan de retorno con múltiples y diversas medidas que resguardarán la salud de los párvulos y funcionarias.

Por eso y más, los invitamos a sumarse al proceso de inscripción 2020, ya que juntos y en equipo, podremos afrontar mejor los desafíos para el cuidado y bienestar integral de niñas y niños.



Adolfo Martínez Henríquez, Director Regional JUNJI Maule.