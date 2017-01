Crónica 06-01-2017

Juran dos nuevos Consejeros Regionales para el Maule

Se trata de César Williams (DC), que representará a la Provincia de Linares y Pablo Bravo (UDI) a Talca, los nuevos integrantes del Consejo Regional ocuparán el lugar de Pablo Gutiérrez y Pablo Prieto respectivamente.



El tradicional juramento se realizó en la Sexcentésima Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Maule.



Los puestos habían quedado vacantes durante el mes noviembre cuando renunciaron los Consejeros Regionales Pablo Gutiérrez, Pablo Prieto y Alexis Sepúlveda. Aún no se ha determinado el reemplazo de este último Consejero.



El Intendente de la Región del Maule, Pablo Meza, indicó “a los nuevos consejeros regionales los invito para que en forma conjunta sigamos fortaleciendo nuestra región con proyectos representativos de las treinta comunas que la forman. Tenemos una gran responsabilidad con las maulinas y maulinos, con nuestras comunidades provinciales y comunales, en tal sentido convoco a todas y todos los Consejeros Regional para continuar con los esfuerzos en pos de desarrollo de nuestra querida región”.



Cesar Williams, se desempeñó como Director Regional de ProChile hasta el 31 de diciembre del 2016, fecha en que renunció para asumir como Consejero Regional. En tanto, Pablo Bravo, abogado, fue Seremi de Vivienda en el periodo del ex Intendente Rodrigo Galilea.



El Consejero Cesar Williams, señaló “Acepté venirme a este gran desafío, porque más de tres mil personas votaron por mí en la Provincia de Linares, confiando en yo pueda hacer un buen rol como CORE, en la votación de proyectos y asignación de recursos para Linares. Voy a poner mis mejores esfuerzos, mis conocimientos y mi responsabilidad en asumir este cargo”.



Por otro lado, Pablo Bravo dijo estar “muy feliz de integrarme al Consejo Regional, es un anhelo que no se pudo lograr a través del proceso normal de votación, pero esta es otra alternativa totalmente válida y en la medida que me vaya enterando de la naturaleza de los proyectos, o cuales son los fundamentos, empaparme de ellos y aprobarlos o dar mi opinión fundada respecto a los temas que se analicen”.