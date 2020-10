Crónica 09-10-2020

Jurista UTalca destacó que sentencia reconoce vínculo laboral entre repartidor y aplicación de reparto



Se trata de la primera vez en Chile que la justicia falla en favor de reconocer la existencia de un vínculo laboral en este tipo de aplicaciones.



Este martes el Juzgado del Trabajo de Concepción marcó un hito en materia de derecho laboral, al dictaminar que existe un vínculo de trabajo entre un repartidor y la empresa PedidosYa, que fue demandada por despido injustificado.

De acuerdo al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Rodrigo Palomo, quien es especialista en esta materia, la sentencia “marca un antes y un después”, considerando que desde hace varios años en el ámbito jurídico se viene debatiendo no solo en Chile, sino que en todo el mundo, sobre el tema de los derechos laborales de personas que trabajan para estas plataformas digitales.

“Por primera vez en el país, un tribunal del trabajo considera que un repartidor debe ser considerado como trabajador, por lo tanto tiene derechos laborales y puede exigirlos en la sede jurisdiccional. Se reconoce esta laboralidad y que hay una subordinación y dependencia, y junto con esto desliza que las plataformas no son solo intermediarias sino que son empleadores de dichos trabajadores”, explica Palomo.

Por esta razón, el académico llama a avanzar en materia legislativa en los proyectos que buscan regular esta actividad, ya que este tipo de casos genera un efecto “espejo”, que puede replicarse en otras demandas similares. “Esta causa pone presión a los proyectos que se están tramitando en el Congreso sobre esta materia. A pesar que el fallo es para un caso específico, para la persona que demandó y no tienen un efecto general, si producen un efecto espejo en material judicial, abriendo un espacio que puede ser utilizado por otras personas y los propios tribunales que observan lo que se resuelve en el país”, precisa.

“Esta sentencia es importante porque se observa que los tribunales de trabajo han reconocido el problema, que efectivamente reconocen que el vínculo de subordinación y dependencia es un vínculo que debe valorarse de manera distinta al trabajo clásico que ocurre en la empresa con un horario determinado, con órdenes directas, eso es un gran avance, reconociendo que las relaciones laborales pueden ser atípicas, tener márgenes eventuales de flexibilidad a la hora de definir esa subordinación”, argumenta el académico.