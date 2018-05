Policial 18-05-2018

Justicia condenó a CMR Falabella de Talca a indemnizar a consumidor por bloquear tarjeta por deudas de su hijo

La Corte de Apelaciones de Talca, tras confirmar fallo de primera instancia, condenó a CMR FALABELLA S.A. al pago de una indemnización de $1 millón 200 mil pesos por daño moral a un consumidor por no cumplir con su deber de entregar información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos.

Los hechos se remontan al año 2015, cuando el afectado fue codeudor solidario de las obligaciones de su hijo con la empresa de emisora de la tarjeta por la suma de 80.000 pesos. Al no ser cancelada la deuda en su momento, CMR Falabella sin previo aviso, bloqueó su tarjeta de crédito y la de su cónyuge a pesar de estar al día en sus obligaciones personales.

El consumidor dio cuenta de esta situación a la empresa, pero está última no entregó una propuesta de solución, por lo que el afectado interpuso el reclamo ante el SERNAC regional, instancia donde nuevamente la empresa respondió, pero sin acoger el reclamo.

Ante este escenario, la Dirección Regional del SERNAC del Maule interpuso una denuncia en el Primer Juzgado de Policía Local de Talca, instancia donde el consumidor se hizo parte.