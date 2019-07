Crónica 09-07-2019

Justicia determinó que la Municipalidad actuó dentro de la legalidad para clausurar el local de juegos ubicado en la Plaza

En el mes de junio, el municipio de Linares clausuró el local de juegos, ubicado en la intersección de las calles Independencia y O’Higgins, por no contar con el permiso respectivo que debe otorgar la Superintendencia de Juegos y Casinos, que evalúa si se trata de máquinas de azar o de destreza.

En este caso, se trataba de un local que tenía una patente de venta de confites, pero ellos mantenían muchas máquinas de juegos.

No obstante, el empresario afectado presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Talca, y tras los alegatos, tal como la manifestó la asesora jurídica del municipio, Carolina Yáñez “la Corte ratificó que el municipio actúo dentro de los márgenes que le permite la ley”.

“Esto significa que se actuó conforme a derecho y a la normativa vigente relacionada con la obtención de patentes para juegos electrónicos”, sostuvo la profesional.

Con respecto al por qué otros locales de Linares continúan con juegos electrónicos, la abogada respondió que “esos locales cuentan con patente que fue obtenida antes de un dictamen de la Contraloría General de la República que es de diciembre del año 2016, y que endureció la normativa para la obtención de patentes, no como antes en que se declaraba que eran videojuegos o máquinas de destreza, para lo cual bastaba una declaración jurada, pero ahora se impone a las Municipalidades exigir un certificado emitido por entidades acreditadas ante la Superintendencia de Casinos y Juegos, que efectivamente señale si la máquina, por la cual están solicitando la patente, corresponde a una máquina de azar o a una máquina de destreza”.