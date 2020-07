Nacional 25-07-2020

Justicia determinó que se pueden realizar cultos evangélicos en el Biobío, pese a Covid-19



La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección interpuesto por el concejal de Chiguayante Carlos Benedetti para evitar la realización de cultos religiosos.

La Justicia determinó que, por lo menos en el Biobío, se pueden realizar los cultos evangélicos manteniendo el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y con un máximo de 50 personas en un espacio cerrado.

El abogado de la Unidad Evangélica de Chile, Carlos Adams, señaló que el fallo "señala que los actos de la Seremi de Salud por intentar prohibir los cultos son ilegales y arbitrarios, además con esto se ordena a todas las policías que no pueden seguir su persecución u hostigamiento en contra de los pastores evangélicos".

"En este momento, la iglesia evangélica queda en un escenario de poder realizar sus cultos con tranquilidad, claramente respetando las normativas sanitarias, especialmente lo que dice relación al uso obligatorio de mascarillas y la cantidad de personas que no pueden superar el número de 50 (participantes)", agregó el jurista.

Durante todo este periodo de pandemia, dos pastores evangélicos fueron detenidos por realizar cultos en la comuna de Hualpén, por lo que esas detenciones fueron declaradas ilegales. Frente a este escenario la Unidad Evangélica de Chile no descarta iniciar acciones legales para indemnizar a los pastores que fueron detenidos.