Política 22-02-2020

Justicia evaluará este lunes si reabre investigación del caso Huracán





El Juzgado de Garantía de Temuco adelantó para este lunes 23 de febrero la audiencia para analizar la reapertura de la investigación del denominado caso Huracán.

En primera instancia esta audiencia estaba programada para el 16 de marzo tras una petición solicitada por los abogados defensores del ex general Gonzalo Blu y el ex sargento Marvin Marín.

La audiencia quedó fijada para este lunes a las 08:30 horas y se busca abrir la investigación en la cual la Fiscalía les imputó los delitos de asociación ilícita para cometer los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

Además, este lunes en el Juzgado de Garantía de Temuco se realizará la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que tiene el ex capitán de Carabineros, Leonardo Osses.

En esta causa hay 11 imputados, en su mayoría miembros de la Unidad de Inteligencia de Carabineros desde donde, según pudo acreditar la investigación, se implementó un montaje de pruebas y falsificación de instrumento público para culpar a dirigentes mapuche por la quema de camiones, entre ellos algunos miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco y comuneros de Padre Las Casas.