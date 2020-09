Policial 16-09-2020

“Justicia para Linares”: 5 familiares de causas pendientes asistieron a reunión con Ministro de Justicia

A las 15.00 horas de ayer, estaba agendada la reunión que sostendrían parte de las familias que ha impulsado, en conjunto con algunas organizaciones sociales y personas voluntarias, la campaña “Justicia para Linares”; y el Ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Se trató de una instancia a través de la cual, un miembro de los familiares de 5 de 13 casos pendientes en cuanto a resolución investigativa, llegarían hasta las dependencias de esta repartición pública, para sostener un diálogo con el ex senador de la UDI por el Maule Sur, hoy titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

Se trata de las causas correspondientes a:

-Catherine Vásquez Muñoz: Encontrada sin vida a fines de mayo de 2018 en un callejón rural de Longaví (sector La Aguada). Se pedirá el 23 de septiembre sobreseer el caso.

-Diego Vásquez Norambuena: Joven de 19 años atropellado en el camino Panimávida-Linares el 08 de septiembre de 2019. No hay imputados.

-Ignacio Canales Hernández: Joven de 29 años asesinado a fines de agosto de 2018 en una casa abandonada en Avenida Presidente Ibáñez con Serrano, lado norte de Linares. No hay imputados.

-Cristóbal Lobos Vivanco: Estudiante fallecido a mediados del 2019 en las aguas del río Achibueno. Se formalizará a su primo el 22 de septiembre próximo por cuasidelito de homicidio.

-Fabián Ignacio Muñoz Chavarría: Joven fallecido de 4 disparos en la localidad de Abránquil el 13 de mayo de 2017. No hay imputados.

Hasta el cierre de esta edición, se esperaban novedades de los términos y conceptos que se tratarían, que fundamentalmente dicen relación con exigir justicia para estas causas.