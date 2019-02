Política 16-02-2019

Justicia responde a Unicef y compromete cierre de los 11 cread para 2020: "No lo podemos hacer en un año

El ministro Hernán Larraín explicó que es un “proceso lento”, pero que ya se tomaron las medidas para cambiar los modelos de intervención y trabajo en las residencias que por el momento continuarán.

Para 2020, los 11 Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) del Servicio Nacional de Menores (Sename) habrán sido reemplazados por residencias familiares. Así lo aseguró esta mañana el ministro de Justicia, Hernán Larraín, respecto al llamado que hizo el nuevo representante en Chile de Unicef, Paolo Mefalopulos, en conversación con El Mercurio, y donde se establecía como plazo este año.

"Nosotros como Gobierno tenemos resuelto el cierre de todos los Cread entre 2019 y 2020 (…) De hecho, ya se cerró Playa Ancha –uno de los recintos con mayores denuncias por maltratos que implicaron la formalización de casi 10 ex trabajadores-, que se ha convertido en cuatro residencias familiares de otras características", indicó el secretario de Estado. Explicó así que "cada uno de estos procesos es lento" ya que implica la aplicación de un modelo más personalizado que busca tener hasta 15 niños en un lugar y no más de 100 como ocurre hoy. "Ese es nuestro compromiso y por razones de carácter económico y las capacidades que tenemos para implementarlo lamentablemente no lo podemos hacer en un año, pero en dos años vamos a terminar esta tarea de forma completa", aseguró. Consultado si el tiempo entregado desde la ONU resulta improcedente, contestó: "No, nosotros hemos conversado con la Unicef y ojalá lo pudiéramos hacer en tres meses. Se trata simplemente del tiempo que se ha estimado posible y viable para cumplir con el objetivo que con Unicef compartimos absolutamente: estamos de acuerdo que hay que cerrar los cread, creo que fue un mal modelo, pero no lo podemos hacer de un día para otro". Precisó además que, a la espera del cambio total, ya se ordenaron medidas preventivas en los centros que aún operan a fin de que cambien la manera de trabajo.