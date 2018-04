Política 21-04-2018

Juventud Vanguardista organizó Conversatorio Canábico en Linares

Organizadores afirmaron que las marchas “ya no dieron resultados”

Ayer, en Plaza de Armas, la Juventud Vanguardista de Linares, organizó un Conversatorio Canábico, donde hubo expositores y se entregaron testimonios acerca del autocultivo y la marihuana en el ámbito terapéutico.

La presidenta de la organización, Scarlet Salgado, fue categórica al afirmar que “las marchas ya no dieron resultados, en cambio los conversatorios son más efectivos para juntar a jóvenes con adultos que fuman, es la realidad”.

“Como trabajadora social, creo que hay que hacer una dinámica con la gente para que adquiera conocimientos acerca del autocultivo. Que la gente tenga claros sus deberes y derechos en el marco de una inclusión a la cultura libre”, afirmó.

La dirigenta señaló que “el problema es que hoy se hace autocultivo, pero llegan las instituciones policiales y se incautan las matas, pero se debe a que las personas tampoco conocen sus derechos frente a la Ley 20.000”.

“Hay personas adultas que consumen aceite con fines medicinales y soslayar este problema no es la solución. La realidad es que hoy la marihuana se consume de manera fitoterapéutica y recreacional. Si en estos conversatorios la gente se entera de sus derechos y deberes frente a la Ley 20.000, ya estamos haciendo algo frente a un problema que no dimensionamos lo grande que es”, aseveró la joven profesional.

FOTO: SCARLET SALGADO, ES LA NUEVA PRESIDENTA DE LA JUVENTUD VANGUARDISTA DE LINARES.