Deporte 24-03-2020

Karatekas de Jessy Reyes entrenan en medio de su cuarentena



Destacada Maestra y ex – Campeona de Chile repartió todos los implementos de su Academia para que sus alumnos del Programa “Promesas Chile” que financia y ejecuta el Mindep-IND, cumplan la planificación anual en sus hogares.

Todos los sectores sociales han sido afectados de una u otra forma con la pandemia del Coronavirus que tiene en jaque a la humanidad.

En Curicó, la entrenadora de Karate de Promesas Chile del Mindep-IND, Jessy Reyes-medalla de bronce en Toronto 2015-, debió cerrar su Academia Kyudokan a raíz de esta emergencia sanitaria.

Destaca Venus Gutiérrez, Vice campeona nacional y gran promesa para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Sin embargo, no se ha desconectado de sus pupilos a quienes les envía diariamente una pauta de entrenamientos para no perder la forma física.

La Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez destacó la forma en que la ex – campeona nacional ha asumido esta realidad que vive el país “con la finalidad de incentivar el llamado a quedarse en casa y evitar las aglomeraciones debido al avance del Covid-19 en nuestro país es que Jessy (Reyes) ha tomado la iniciativa que sus deportistas sigan entrenando en sus hogares sin perder totalmente el estado físico. Por otro lado, ella al ser muy cercana a sus alumnos sigue un estricto control de los entrenamientos desde sus domicilios, tal cual lo dice la recomendación de nuestro Gobierno. Cumplir con la cuarentena en casa”, expresó la autoridad del deporte regional.

Desde su hogar en la ciudad de Curicó, Jessy Reyes comentó haber actuado con suma rapidez cuando el Gobierno dictó emergencia sanitaria por Coronavirus.

Como toda persona responsable consigo mismo y los demás, de inmediato les pidió a sus deportistas recogerse a sus casas y cumplir con esta seguridad preventiva que están realizando las familias chilenas “al principio me costó mucho tomar la decisión. Asumir lo que estaba pasando, pero siempre hay algo que es prioritario que es la salud de las personas. Avanzamos mucho en el verano y ahora tenernos que hacer un receso obligatorio…nos perjudica, pero como buenos deportistas, nos adaptamos rápidamente a los cambios. Si las autoridades nos piden estar en casa, nos quedamos en casa y cumpliendo desde ahí todo lo que siempre hacemos, que es entrenar. Desde aquí he estado en contacto con los chicos para que organicen su día”, dijo.

En esta pauta de entrenamientos, la maestra Jessy Reyes incluye ejercicios para evitar que se produzca un colapso emocional “lo importante es que no se estresen ni se angustien. Los días van a ser más largos por estar solo en casa. Envié indicaciones para cumplir con las rutinas. Hay que aterrizar muchos ejercicios. Claramente cambiaron todos nuestros objetivos para el 2020. Hemos sido afectados con la cancelación de viajes, pero debemos adaptarnos. Hay que ser responsables de lo que está pasando y, en especial, ser solidarios. Intentar hacer las cosas más amenas en casa, manteniéndonos activos en nuestro deporte”.

Cuando supo de la recomendación de cuarentena nacional, retiró todos los elementos necesarios para que sus deportistas pudieran practicar en casa “a raíz de lo que ocurría en el país, sacamos pesas, bandas elásticas, balones medicinales y elásticos y se los repartí para que tuvieran para sus entrenamientos personales. Proyecto que esto va para largo, así que nos hemos adecuado para que cumplan con la planificación y mantenernos ocupados que es lo más importante”, precisó.