Deportes 16-06-2021

Karen Roco: “Feliz y ansiosa de estar en Tokio”



*Canoísta maulina y su dupla María José Mailliard iniciaron fase final de preparación para los Juegos Olímpicos a desarrollarse en el país Nipón. Debutarán el 3 de agosto.



En Barnaúl, ciudad ubicada al sur de Siberia Occidental, en Rusia, en la desembocadura del Río Barnaúlka en el Río Orbi, se encuentra concentrado el equipo olímpico chileno femenino de Canotaje.

Una ciudad de 635 mil habitantes y que en esta época del año, promedia una temperatura de 30 grados.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “muy atentos como Mindep-IND y ex – deportista a la preparación que está realizando nuestro equipo femenino del Canotaje. Sabemos los esfuerzos que han realizado, en especial Karen. Estar lejos de su familia, su tierra… pero queda muy poco para vivir y palpitar el gran sueño que es competir en una Olimpíada. Llevan mucho tiempo fuera de Chile, por lo cual debemos valorar ese esfuerzo. Vayan todas nuestras fuerzas para que tengan una buena participación en Japón”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

En Barnaúl, se disputó hace unas semanas, la segunda Copa del Mundo de Canotaje, después de la anterior que fue en Hungría, competencias previas a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Desde allí, la maulina Karen Roco explicó lo que están haciendo con su dupla, María José Mailliard y el head coach, Evidio González “después de competir en Hungría y Rusia, comenzamos con una preparación enfocada en la técnica, remar largo haciendo 20 kilómetros… pero un poco más corta que las anterior, ya que ´no queda nada´ para Tokio. También estamos hipertrofiando harto la musculatura porque habíamos perdido mucha masa muscular. Estoy demasiado cansada, en especial de los músculos, imagínese”.

Lo importante es que la deportista nacional está logrando su mejor forma física y deportiva para el gran compromiso que viene “me estoy recuperando súper rápido. Ya me siento mejor. En el agua también me siento con mucha más fuerza. Ojalá hubieran sido ahora las copas del mundo, porque me siento muy diferente a cuando competí hace unas semanas”, explicó.



“NUESTRA META ES TOKIO”





Karen Roco reconoció que “cuenta las horas” para el día en que les corresponderá competir “estoy súper ansiosa. Motivada. Ya no queda nada. Ahora viajamos el 15 de julio a una ciudad cerca de donde vamos a competir, porque no nos dejan entrar a la Villa. Primero compite el Remo y después nosotras, así que… estoy ¡feliz! y ansiosa de estar allá”.

El debut en los Juegos Olímpicos está programado para el 3 de agosto.

La dupla Mailliard-Roco han remado mucho desde la medalla de plata obtenida en los Juegos Panamericanos de Lima, 2019 en la categoría C2 500m femenino.

Indicó la maulina que la meta está ahí, al frente “full a los Juegos Olímpicos. Es nuestro objetivo principal desde hace varios años. Desde 2019 que fue cuando clasificamos. Siempre hemos tenido como meta Tokio 2021 y ahora nos estamos preparando para llegar al 100% a los Juegos Olímpicos que es la cita planetaria más grande que existe en el deporte”.

En la concentración que realizan en Barnaúl, se encuentran en el sistema de “burbuja”, es decir, sometidas al máximo de cuidados para evitar algún riesgo de contagio por el Covid-19.

Sin embargo, en ese lugar todo es distinto “acá en Rusia… como que nadie anda con mascarilla. Estamos en un hotel cerca de la laguna. No hay mucho resguardo del Covid-19. Acá a mí se me olvidó que existe. Es como que no existiera. Como que nadie tiene. Hemos estado averiguando y como que no hay casos de Coronavirus”, reveló en la distancia.