Katherine Orellana y su esposo quedaron con prohibición de acercamiento tras control de detención

Katherine Orellana y su marido desde enero de este año, Jorge Cáceres, quedaron con prohibición de acercamiento mutuo y una evaluación de control de impulsos violentos como medidas cautelares dictaminadas en la audiencia de control de detención efectuada este martes.

El lunes, Orellana y Cáceres protagonizaron un nuevo episodio de violencia intrafamiliar, denunciándose entre sí ante Carabineros, quedando detenidos y constatando lesiones. Ayer pasaron a control de detención y tras salir junto a su madre del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, la ex participante de "Rojo" emitió algunas declaraciones sobre lo ocurrido. "Él llegó en la mañana y quería robarme el celular, traté de defender mi teléfono, pero fue imposible. Tuvimos un forcejeo, pero no pasó a mayores", recoge Las Últimas Noticias. "Él está con un problema de drogas muy fuerte. Yo sigo mi tratamiento y no he consumido ni drogas ni alcohol, tampoco he tenido recaídas. Jorge está en una parada en la que llega a robar a las 5 de la mañana y las peleas son por eso".

Según Cáceres, el celular en disputa es de él. "Tengo las boletas que lo comprueban, pero ella lo andaba trayendo (ese día)". Orellana agregó que las discusiones se arrastran desde que ella tomó la decisión de separase de él, algo que Jorge "no aceptaba". Yo me quiero separar hace rato...ella no quería, pero ahora sí", afirmó Cáceres. "Hace varios meses le estoy diciendo que las cosas no van bien entre nosotros", sentenció.