Nacional 26-01-2019

Katherine Salosny acuerda pago de $193 mil y suspensión temporal de su licencia por manejo en estado de ebriedad

Durante la mañana de eayer, fue formalizada la conductora de televisión Katherine Salosny tras ser sorprendida manejando bajo estado de ebriedad el pasado 11 de octubre en la comuna de Ñuñoa. Cerca de las 22:00 de ese día, la presentadora del late de TVN "No culpes a la noche" fue fiscalizada por carabineros de la 18ª Comisaría en conjunto con personal del Senda, marcando en el alcotest 1,17 gramos de alcohol en la sangre. Quince minutos después se le volvió a practicar la prueba y arrojó el mismo resultado.

Tras la comunicación de cargos realizada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, se planteó la posibilidad de una salida alternativa debido a que la ex conductora de "Buenos días a Todos" no registra antecedentes penales ni suspensiones vigentes. Así, se acordó la donación de 4 UTM -cerca de $193.000- a la fundación dedicada al tratamiento de fisuras labio palatinas en niños "Gantz"; además de la suspensión de su licencia de conducir por dos años. Terminada la audiencia, la actriz aseguró estar tranquila, indicando: "A cumplir lo que tengo cumplir". Y añadió: "Ser una figura publica implica una responsabilidad mayor sin duda. Pero de verdad insisto que esto sirva de lección para mucha gente. La ley es dura e implacable".