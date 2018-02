Nacional 25-02-2018

Katherine Salosny habló sobre su salida de "Mucho Gusto"

La animadora Katherine Salosny habló por primera vez este sábado sobre su bullada salida del matinal "Mucho Gusto". El rostro de Mega aseguró estar agradecida de la preocupación de sus ex compañeros y no descarta volver pronto a la televisión.



"He sentido mucho cariño de todo el equipo. Es un equipo fantástico. Eso es lo más triste. Hay afecto comprometido y son muchos años. Cerrando un ciclo y vendrán cosas nuevas", afirmó Salosny al programa "Muy Buenos Días" de TVN.



La comunicadora aseguró que "ya se siente en vacaciones" y proyectos no le faltan: "Siempre hay algo que hacer", manifestó, abriendo la posibilidad de retornar al teatro y la pantalla chica.



Katherine aún mantiene contrato con la estación televisiva, el cual se vence el próximo mes de junio. Sus colegas la despidieron al aire con sentidas palabras.