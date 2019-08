Social 17-08-2019

Kirón gana repechaje de Nada te Detiene y continúa en la carrera por los 50 millones de pesos

Durante el último capítulo del programa de TVN, el emprendimiento que logra poner de pie a las personas postradas con su silla GetUp, consiguió convencer a los miembros del G100, quienes le entregaron la mayor inversión de la noche.



Tras ser voluntario de la Teletón durante tres años, realidad que le permitió ponerse en los zapatos o ruedas de sus amigos con discapacidad, Juan Pablo comenzó a dedicar su vida a la creación de artículos que mejoren la calidad de vida de sus pacientes y amigos a costos accesibles, acercando las posibilidades de rehabilitación a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.



Fue así que el año 2014 nace Kirón, proyecto que con su silla GetUp se transformó anoche en el gran triunfador del segundo y último repechaje del programa Nada te Detiene de TVN, impulsado por el grupo pro emprendimiento G100; resultado que le permite convertirse en uno de los siete participantes que intentarán llevarse el premio de 50 millones de pesos.



Para lograr el paso a la siguiente etapa, Kirón recibió la mayor inversión por parte del público -todos miembros del G100- frente a los otros cuatro emprendimientos que se presentaron en el repechaje: BabyCu, ropa para bebé antimicrobiana hecha con cobre y zinc; Lazarillo, aplicación que permite a las personas no videntes movilizarse por las calles; Oliber, órtesis que busca dar autonomía a personas con manos atrofiadas y Plants & Fruits, laboratorio de plantas in vitro.



Con respecto a este triunfo, Juan Pablo Rodríguez se mostró muy contento y emocionado, destacando que “nuestra experiencia en el programa ha sumado positivamente, sobre todo por el apoyo de mi mentor del G100, Alfredo Zepeda, quien nos ha ayudado a robustecer nuestro negocio, a través del piloteo de modelos de negocios. Y por otra parte, ha hecho posible que accedamos a una gran red de contactos, algo que es de suma importancia”, señaló.



Para Alfredo Zepeda, director ejecutivo de Sistema B y miembro del G100, trabajar con Juan Pablo, “ha sido un privilegio. Lo que más me entusiasma, es que Kirón es un ejemplo de esas empresas que entregan soluciones reales a las personas, como movilidad y adaptación al medio, por eso espero que esta relación entre Kirón y el G100 sea a largo plazo”, comentó Alfredo Zepeda.