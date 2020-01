Social 14-01-2020

Kpi-Training Empresa linarense se posesiona en capacitaciones para mejorar las competencias laborales

Muchas veces el secreto de un gran emprendimiento se basa en la capacidad para descubrir aquel nicho en el cual nuestra idea puede tener cabida y con ello abrir una ventana de oportunidades para posesionarse en el mercado.

Es lo que ocurrió con César Escobar, Director Ejecutivo y propietario de Kpi-Training, cliente del Centro de Negocios Sercotec de Linares, que opera la Universidad Santo Tomás, organismo técnico linarense de capacitación que es el fruto de la visión de este profesional con una dilatada experiencia laboral y de gran pasión vocacional por la enseñanza.

Con el apoyo del Centro de Negocios Sercotec, que opera la Universidad Santo Tomás han podido “optimizar el uso de los recursos de su empresa dándose a la tarea de fortalecer el servicio prestado, logrando potenciar áreas tan variadas de capacitación como Construcción, agroindustria, agricultura, ganadería, procesos industriales diversos, vitivinicultura, alimentación, idiomas y comunicación, telecomunicaciones, minería, medioambiente y prevención de riesgos”.

El Director de KPI comenta que “han sido un gran apoyo a la gestión orientando en la postulación a proyectos de inversión, asesorando en el mercadeo de los servicio y acompañando las decisiones estratégica”.

“La esencia de KPI se ve reflejada en su misión, visión y valores. Queremos ser los mejores, pero entendemos que este reconocimiento no es un objetivo en sí, al contrario, es una consecuencia de nuestra filosofía de trabajo. Seremos los mejores no por superar al resto, sino por superarnos continuamente a nosotros mismos, siempre aspirando a la excelencia y la completa satisfacción del cliente. Gracias por confiar en KPI Training SpA.” estampa en su sitio web. César Escobar.

En síntesis, se trata de consolidar diferentes procesos necesarios para entregar servicios de capacitación con un alto nivel de excelencia y valoración por parte de los usuarios, cumpliendo con diversos requisitos establecidos por el sistema de gestión de calidad de la empresa.

Una preocupación especial de KPI Training SpA; es poder encontrarse permanentemente vigente en el cumplimiento y las características del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Servicio con el fin de mejorar continuamente la eficacia en su desempeño.

Otros proyectos que está desarrollando KPI Training es la llamada “Escuela de Verano” que se desarrollará en Talca y Santiago en febrero y marzo próximo.

Esta escuela ofrece cursos como “Cubicación y presupuesto de obras de Construcción”; “Inspección Técnica de Obras”; “Auditor Interno ISO 9001:2015”; “Auditor Interno SIG”; “Auditor Interno GFSI”; “Tratamiento de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas”; todo en el marco del proyecto denominado “KPI-Learning”; plataforma virtual de enseñanza a las personas.



DIRECTOR DE SERCOTEC



Para Gerardo Castillo, director regional de Sercotec, “el caso de César y su empresa no hace otra cosa más que demostrarnos que el mundo del emprendimiento tiene diferentes áreas; todas ellas importantes y relevantes para el empuje de la economía local y regional. Y aquí, la capacitación y formación de buenos empresarios y emprendedores requiere de profesionales con altos estándares de conocimiento para poder replicar las exigentes materias que deben cumplir y delegar en sus trabajadores. El presidente Piñera nos ha dicho que se debe poner especial cuidado en la seguridad de los trabajadores y en que los empresarios deben tener los conocimientos adecuados para un buen trato y mejor atención. Felicitamos a KPI Training SpA por sus logros y los alentamos a seguir adelante en su tarea de capacitación en el Maule”.