La acción en consecuencia

Desde lo profesional y humano, la definición de los objetivos que queramos lograr, marcará desde un inicio el camino a seguir. Muchas serán las decisiones que se deberán acordar con uno y con otros en el proceso mismo de hacer, por lo mismo, los desvíos, las caídas y las confusiones, será obstáculos que debamos evadir, para llegar de la mejor manera al lugar esperado. Según nuestros propósitos, serán las problemáticas que tendremos que resolver, por ende, nuestras motivaciones e ideas propias, serán la fuerza de lucha que nos permita avanzar en conciencia y rectitud para alcanzar nuestras metas. Es así, como la materialización de todas las acciones necesarias en su conjunto, estructurarán la ruta y nos acercarán hacia nuestros deseos propuestos.



Para ejemplificar lo presentado, quisiera hacer mención a la vivienda ubicada al borde del Lago Cap Ferret en Francia, de los arquitectos Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal (1), donde una serie de decisiones se entrelazan en función de una misma intención, para conformar en la consecuencia, una obra armoniosa con su entorno, no desde su obviedad, sino desde su estado más esencial. Debido a la condición arenosa del suelo y a la presencia de un bosque nativo de pino de gran altura, entendiendo las problemáticas técnicas asociadas al retiro de algunos árboles y al valor intrínseco de la naturaleza existente característica de la zona, se decide preservar la condición inicial del lugar. Por lo anterior, la vivienda es atravesada por seis árboles que se entremezclan visualmente con la estructura, a través de una serie de perforaciones y vacíos, tipo lucarnas, cuyo detalle constructivo permite el crecimiento y movimiento natural de cada pino. La obra se eleva para evitar el retiro de los arbustos en búsqueda de una vista despejada hacia el lago, por medio de 12 pilotes metálicos que penetran el terreno aproximadamente 10 metros de profundidad. Interiormente, los recintos privados se retraen hacia el norte dejando el espacio despejado para la incorporación del estar, comedor y cocina, en una planta libre, organizada solamente por la incorporación del mobiliario, con el paisaje como telón de fondo y justo protagonista.



Dicho lo anterior, puedo plantear que la vivienda cap ferret, es una obra maravillosa en sus aspectos formales, constructivos y espaciales, donde su calidad artística viene a ser consecuencia de un proceso de reflexión importante, que refleja en parte, una idea presente en la siguiente frase de sus autores:

“Nunca nos interesó hacer edificios innecesarios. Las modas son peligrosas. Lo hemos visto con la sostenibilidad. Por eso, antes de copiar es fundamental entender por qué se hacen las cosas. No se puede hablar de resultados sin explicar las intenciones que los causan” (2).

En definitiva, todas las decisiones de diseño ya descritas, responden a una misma lógica o postura frente al encargo inicial, donde prevaleció la clara intención de preservar los valores propios del lugar de emplazamiento.



Al respecto, para llegar a un punto, antes de todo habrá que definirlo, justificarlo y validarlo. Difícil será buscar algo con la voluntad necesaria, si no tenemos el convencimiento claro de su relevancia e importancia. La profundidad en el pensamiento y la posterior consecuencia entre el discurso y las acciones, son claves para el éxito al final del recorrido. De este modo, el poder de las convicciones personales, que poseen un sentido, una razón de ser, una justificación, un propósito, donde habitan nuestros principios, verdades e ideas más arraigadas, podrán ser la energía que nos impulse a realizar todo lo necesario para la materialización de una obra, de una meta o de un estado. El fin último, dependerá de cada cual. Conectado con nuestras búsquedas personales y sumergido en la acción, estas podrán ser reflejo de una mirada propia, de una forma particular de hacer y porque no de una manera de vivir.



