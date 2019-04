Opinión 03-04-2019

La acción responsable

Como habitantes de una misma ciudad o territorio en común, tenemos necesidades y requerimientos compartidos, donde los espacios de descanso, de encuentro, de recreación, de servicios y áreas verdes, son fundamentales para nuestra vida social y humana. Dependerá del lugar exacto donde nos ubiquemos para encontrar lo que necesitamos; una sombra, un árbol, un asiento, o un columpio, por mencionar algo básico y cotidiano, no siempre estarán a nuestro alcance, por su condición, cantidad o distribución. La escala de la necesidad insatisfecha, acrecentará la falta. Frente a la inexistencia de aquello que es útil y necesario para todos, pareciera que solo quedará aceptar o esperar a que simplemente aparezca. Ante esta problemática injusta y poco equitativa a simple vista, surge una nueva alternativa que cuesta ver con claridad, pero que posee la maravillosa condición de estar a la mano de todos. Esta solución no responde a una legislación, a una planificación territorial o a un tercero, debido a que se encuentra instala en la voluntad personal de cada uno. Me refiero a la facultad que todos poseemos de hacer. Sin importar la experiencia, las condiciones, las limitantes o el no saber, el hacer en conciencia guiado por un propósito, siempre será mejor que la eterna espera.



De la mano de esta visión, quisiera referirme a Santiago Cirugeda, cuya obra nace de las carencias, las privaciones y las insuficiencias. Este arquitecto, a través de “recetas urbanas” como él mismo las llama, desde hace ya bastantes años; comparte, conduce y motiva a otros, a realizar una tarea que invita a la ciudadanía a organizarse y a intervenir. En su trabajo se encuentra plasmado el sentido colectivo, que es la fuerza imperante, que conduce, gobierna y acompaña sus acciones. Al respecto, “La Carpa – Espacio Artístico”, uno de tantos proyectos y experiencias constructivas, fue concebido desde sus inicios como un lugar de entrenamiento y de encuentro, para el mundo cultural independiente andaluz en Sevilla, España. Para su materialización, se utilizó más de un modelo de autogestión de recursos, en el cual el reciclaje, el trueque, la sesión, la reutilización de materiales y la autoconstrucción colectiva, marco las pautas para su concreción. Emplazado sobre un predio en desuso, este nuevo lugar, que ha mutado en diversos aspectos para continuar con vida, sigue invitando a quienes quieran reunirse, ensayar o impartir clases, siempre inspirados por el arte, la cultura y el servicio a la comunidad.



Sin lugar a dudas, obras como estas involucran un esfuerzo adicional, desde lo individual y lo colectivo, en conjunto con un fuerte interés por temáticas atingentes a todos. Como plantea Cirugeda:



“Hay problemas urbanos que hay que evidenciar e intentar solucionar en tiempos muy cortos, incluso actuar a veces sin permisos; al margen de la legalidad. Muchas cosas de las que hacemos son ilegales pero no injustas o incorrectas, detectan un fallo o posible cambio de una ley. Es obligación de toda la ciudadanía entender y evaluar la ley, no solo los cambios de reglas del fútbol” (2).



Ejemplos como el de Santiago, amplían los deberes profesionales, humanizan los cargos y acrecientan los compromisos. Bajo esta premisa, ciertos límites preestablecidos pierden solidez, haciendo posible la ejecución de obras que nacen diferentes a otras, sin una base económica convencional, pero que reflejan el pensar de un colectivo organizado.



Frente a nuestra realidad social, donde los reproches y alegatos no son suficientes para generar un cambio efectivo, los esfuerzos adicionales podrán ser la clave que transforme nuestro entorno y elimine aquello que nos aqueja. Las palabras sobrarán si los actos no afloran. Por lo mismo, no habrá mejor rebelión y crítica, que la que se manifiesta con una acción en la dirección contraria. Bajo esa lógica, si algo falta o puede hacerse mejor, habrá que asumir esa responsabilidad. Hacerse cargo será el camino. Solo algo bueno puede surgir de esta nueva senda, construida por la acción en conciencia.



Mauricio Cabello Vásquez

Gestor Creativo Material

Taller CABELO

O’Higgins 932 /Linares /Chile

tallercabelo.wordpress.com

@tallercabelo