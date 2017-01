Opinión 28-01-2017

La Adelita

Como ya se ha señalado la única intensión de estos artículos es entregarles a los lectores del diario “El Heraldo” un momento de distracción, sobre todo en estos instantes de temor e incertidumbre por los trágicos incendios que estamos sufriendo en la precordillera.

Dentro de la Revolución mexicana existieron personajes cuyas aventuras fueron inmortalizadas en corridos o rancheras las que hasta el día de hoy son populares, pocas son las mujeres que son recordadas por sus hazañas, una de estas es “La Adelita”.

Su nombre era Adela Velarde Pérez y desde pequeña se destacó, por su belleza, por su alegría contagiosa, su generosidad y curiosidad. Habría nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia el año 1900 en una familia acomodada. Su abuelo, el general Rafael Velarde, habría escondido en su casa al presidente Benito Juárez cuando este era perseguido por los “federales”.

Cuando tenía 13 años, escapó de su casa sin el permiso de sus padres para enrolarse en el ejército revolucionario. Al llegar al cuartel se enteró que la Señorita Leonor Villegas de Magnón, se encontraba organizando un grupo de enfermeras voluntarias que más tarde sería conocido como la “Cruz Blanca Neutral”, para atender a los heridos del Ejército revolucionario, Adelita no lo pensó mucho y en ese cuerpo de paz se incorporó. La joven se adaptó rápidamente y su figura espigada, su carácter noble y decidido cautivó a los soldados, pero solo uno de ellos sería el amor de su vida; el sargento Antonio del Río Armenta, militante de las fuerzas de Pancho Villa, quien la visitaba todas las noches y le cantaba en el Servicio Médico serenatas y diferentes piezas que componía en su honor y en cuyo texto le declaraba su adoración.

La feliz pareja al año de conocerse decidió contraer matrimonio, sin embargo, Adelita nunca imaginó que la boda no se realizaría. Durante el desarrollo de la batalla de Torreón (Marzo – abril de 1914), Antonio fue herido gravemente por la metralla federal y perdió la vida en los brazos de su amada. Segundos antes de morir, él le reiteró su veneración, en ese breve lapso, el joven sargento le recitó los últimos versos de la canción que le había compuesto y que ella repitió abrazando el cadáver de su amado.



“Y si acaso yo muero en la guerra,

Y mi cadáver lo van a sepultar,

Adelita por Dios te lo ruego,

Que por mí no vayas a llorar”



Adelita no lo sabía, pero en ese instante se encontraba embarazada de Antonio y a pesar del dolor que le provocó su muerte continuo como enfermera hasta la batalla de Zacatecas (junio de 1914) fecha en la que se retiró del ejército, luego se dirigió a la ciudad de México ya que su familia nunca le perdonó el haber escapado de su casa, desempeñándose por muchos años como mecanógrafa en la Administración de Correos, con modestia, rodeada de recuerdos, en soledad y sin apoyo formal del ejército, al cual sirvió con devoción y sacrificio. Años más tarde su único hijo moriría como piloto aviador durante la Segunda Guerra Mundial.

Dado la ranchera que la inmortalizó en 1941 se le otorgó la Condecoración al Mérito Revolucionario por los servicios prestados durante la revolución mexicana y solo a fines de 1961 el Congreso le concedió una pensión vitalicia como veterana de guerra, pero este solo consideraba los años que permaneció en actividad dentro del ejército (febrero de 1913 a agosto de 1914), “mientras la interesada conserve su actual estado civil”.

En la famosa ranchera de la “Adelita”, su amado Antonio escribió una estrofa que decía:



“Popular entre la tropa era Adelita,

La mujer que aquel sargento idolatraba,

Que además de ser valiente era bonita,

Que hasta el mismo coronel la respetaba”



Ese coronel se llamaba Alfredo Villegas y era 10 años mayor que ella. Se retiró del ejército y vivía en Del Rio, Texas. En 1962 quedó viudo y como nunca había olvidado a Adelita, le encargo a un amigo que la localizara y cuando lo hizo, el antiguo coronel se la llevó a su casa manifestándole que deseaba casarse con ella, Adelita aceptó y se casó en 1965. Se cuenta que, a pesar de no tener hijos, ya en su vejez, fue feliz con su único matrimonio el cual duro solo seis años. Adelita falleció el 4 de septiembre de 1971, cuatro días antes de cumplir los 71 años en la estancia de su marido en Del Río, Texas.

De la corta vida del sargento Antonio del Río Armenta casi nada se sabe. Para algunos habría nacido en una comunidad rural llamada Fresnillo, alrededor de 1892. Se dice que era alto, delgado, de penetrantes ojos azules; sensitivo, de carácter alegre y al mismo tiempo tímido, que habría sido hijo bastardo de algún rico hacendado de Zacatecas, pero lamentablemente vino al mundo en un tiempo en donde en México era común que se extraviaran los registros de nacimientos, época que es considerada como la más oscura de la historia mexicana y que coincide con el gobierno del dictador Porfirio Díaz.

El origen de la famosa ranchera y su texto hasta el día de hoy generan polémica. Para algunos el autor de la melodía fue un guerrero llamado Omotepec (la región en donde se creó es disputada por Chiapas, Oaxaca, Campeche y Yucatán). El músico Juan Reyes la escuchó en Culiacán, la escribió y la arregló para ser tocada por la banda militar que dirigía hacia el año 1892 y en ese lugar pudo haberla escuchado el sargento Antonio del Río Armenta, quien solo le habría cambiado la letra para dedicársela a su Adelita. La ranchera fue popularizada en Tampico por el capitán Elías Cortázar Ramírez quien la dio a conocer en su armónica, con el matiz triste que muchos imitan posteriormente.

La silueta blanca y femenina de Adelita surgió en los campos de batalla de la División del Norte, una mañana de 1913 y noches más tarde, en el marco musical, se convirtió en el himno de los revolucionarios para soportar sus deberes y recordar sus quereres. Adelita vivió siempre con su canción hasta que su fatigado corazón cesó de latir, recordando a su sargento, su figura se mantiene vigente hasta el día de hoy y es conocida y apreciada en muchos países del mundo.