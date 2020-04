Opinión 15-04-2020

La agenda social en tiempos de Coronavirus





La Nueva Agenda Social fue anunciada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a fines de 2019 producto de las consecuencias económicas que estaba dejando el estallido social, principalmente en los sectores más vulnerables y las pequeñas y medianas empresas, panorama que se ha visto intensificado por la pandemia del COVID-19 porque ha extendido en el tiempo la delicada situación con la que han debido lidiar miles de familias chilenas y sus bolsillos.

Todo lo anterior nos ha llevado a tener que intensificar y acelerar la puesta en marcha de diversas medidas. Por lo pronto, a partir del 15 de abril más de 53 mil trabajadores maulinos podrán postular al Subsidio al Ingreso Mínimo, lo que significará que ningún trabajador de nuestro país tendrá un sueldo líquido inferior a 300 mil pesos. Sabemos que no es suficiente, pero también creemos que será una enorme ayuda para quienes menos ganan.

Además, se comenzará la entrega del Bono COVID-19, beneficio no postulable que beneficiará a 128 mil hogares de toda la región y cuyo pago comenzará a hacerse efectivo desde el 16 de abril. Obtendrán $50.000 por cada causante las personas que reciben el Subsidio Familiar (SUF), pero también las familias del Sistema Seguridades y Oportunidades (SSyOO), que no tengan causantes de Subsidio Familiar y los hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH), que no tengan ingresos formales por trabajo ni por pensión. En ambos casos recibirán 50 mil pesos por hogar.

Todo lo anterior, será robustecido con la recientemente anunciado Plan Económico de Emergencia, donde el Gobierno destinará US$11.750 millones para enfrentar la crisis económica provocada por el Coronavirus. A través de una serie de medidas se puso el foco en la protección del empleo, en la inyección de liquidez a las empresas de todos los tamaños y apoyar los ingresos de los trabajadores.

Así es como la Agenda Social liderada por el Presidente Piñera otorga recursos directos a quienes más lo necesitan (aumento de pensiones, Ingreso Mínimo Garantizado, Bono COVID-19), disminuye costos (rebaja de contribuciones y transporte público para adultos mayores, congelamiento de alza de servicios básicos, remedios más baratos, entre otras iniciativas) y aumenta las seguridades (Plan Universal de Salud, tiempo máximo en listas de espera, seguro catastrófico, término a discriminación por género y edad en Isapres). Es un esfuerzo urgente que hemos trabajado con mucha fuerza y responsabilidad, sabiendo que necesitamos de una hoja de ruta más larga que lo haga suficiente.

Los tiempos no son fáciles, pero estamos seguros de que este es el camino correcto para poder salir airosos de una emergencia sanitaria que nos ha golpeado fuerte, pero que en ningún caso nos derrotará.





(Seremi de Desarrollo Social y Familia, Juan Eduardo Prieto)